Racing Point: "Pérez deberá conducir como un santo"

Pérez se enfrentará a una penalización de diez lugares en la parrilla de salida de una carrera si reciba una tercera reprimenda en el transcurso de esta temporada, y Szafnauer dice que el mexicano tendrá que "conducir como un santo" en las cinco carreras restantes.

"Checo" recibió la primera por obstaculizar a Pierre Gasly en la Q2 en Portimao, y luego se le dio una segunda por bloquear al mismo piloto en las últimas vueltas de la carrera.

Mientras tanto, Max Verstappen no fue sancionado después de llevar a Pérez a un costoso trompo en la primera vuelta y Charles Leclerc también quedara impune después de un choque similar en la primera vuelta con Lance Stroll, el otro piloto de Racing Point, en Sochi.

"No se tocaron", dijo Szafnauer sobre el incidente de Pérez con Gasly. "Sergio se movió primero, antes que Gasly. Sergio puede hacer ese movimiento en defensa, no puedes moverte dos veces, pero puedes moverte una vez. Gasly levantó el acelerador. Y no hubo contacto.

"Entonces, ¿por qué la reprimenda? En la primera vuelta Sergio es golpeado por Verstappen, que vuelve a la pista después de estar fuera de ella, vuelve a ponerse en posición para que su coche tenga de nuevo agarre, y se topa con Sergio, y no hacen nada".

"Sergio y Gasly no se tocan. Quiero decir, ¿no es eso lo que quieren los fans? ¿Defensa dura, buenas carreras? Si empezamos a reprender a los pilotos y a castigarlos por correr duro, pero con seguridad, ¿a dónde llevará eso a nuestro deporte?"

Con respecto al choque de Verstappen, dijo: "Eso fue una colisión, ¿verdad? Así que tienes que ver una colisión. Lo de Gasly/Sergio no fue una colisión. Fue una buena y dura defensa, ¿y castigas eso?"

"Pero cuando alguien choca, no haces nada... Eso es dos veces seguidas. No sé si viste a Leclerc y a Lance (en Rusia), es algo muy similar. Causas una colisión y luego nada. Así que o somos consistentes... tenemos que averiguarlo".

Szafnauer, quien dijo que sacaría el tema en la reunión de la Comisión de la F1 del lunes, subrayó que una reprimenda era más dura de lo que podría parecer.

"Así que Sergio, en toda su carrera, nunca ha sido reprendido. Y tiene dos este fin de semana. Una de ellas fue en la clasificación, donde cometió un error en uno de los sectores, no se dio cuenta que Gasly estaba en una vuelta rápida detrás de él, y se salió del camino pero no lo suficientemente rápido".

"Bueno, Gasly pasó de la Q2 a la Q3, no le causó ningún daño. Reprimenda".

"Viste el otro incidente: reprimenda. Ahora, por el resto de la temporada, tiene que conducir como un santo. No va a ser capaz de luchar duro, porque hay un riesgo de una reprimenda, y luego te dan una penalización de diez lugares en la parrilla. Así que creo que eso es bastante duro. Puede que no pienses que esa reprimenda fue dura, pero lo es".

Szafnauer también estaba frustrado porque Stroll recibió una penalización de cinco segundos en Portugal por causar una colisión con Lando Norris.

"Lance intentó un par de veces adelantarlo ya que era más rápido que Lando", dijo.

"Y Lando decidió quedarse en el medio de la pista, ponerse en el medio, probablemente para defenderse. Y Lance tenía la opción de ir por dentro o por fuera, y eligió el exterior, y cuando giró, se tocaron".

"Creo que la decisión fue un poco dura, darle una penalización. ¿Es un incidente de carrera? Lance estaba un poco por delante de Lando cuando entró, Lando se puso en medio de la pista, Lance era un poco más rápido".

"No sé si Lance podía, sin entrar en la curva, tomar la curva o llegar allí. Para mí un poco de incidente de carrera".

Galería: las fotos del Gran Premio de Portugal de Fórmula 1

Galería Lista Pilotos y Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 se arrodillan 1 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El rostro de Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, se refleja en el trofeo del Campeonato Mundial mientras se dirige a su 7º Campeonato Mundial 2 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, con una camiseta de "fin al racismo" 3 / 36 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 4 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 5 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Sergio Pérez, Racing Point RP20 6 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, leads, Sergio Pérez, Racing Point RP20, 7 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Sergio Pérez, Racing Point RP20 8 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, George Russell, Williams FW43, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, Romain Grosjean, Haas VF-20 9 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 al inicio 10 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Sergio Pérez, Racing Point RP20, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Lando Norris, McLaren MCL35, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 11 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Sergio Pérez, Racing Point RP20, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 12 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lando Norris, McLaren MCL35 13 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 14 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 15 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Lance Stroll, Racing Point RP20, and Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 16 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Sergio Pérez, Racing Point RP20, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 17 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 18 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 19 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 20 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 21 / 36 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 22 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 23 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, George Russell, Williams FW43 24 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 25 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Ganador de la pole position Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 26 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 27 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 28 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 29 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1er puesto, llega a Parc Ferme después de asegurar su victoria 92 en F1 30 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1er puesto, llega a Parc Ferme después de asegurar su victoria 92 en F1 31 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, consigue su victoria 92 en un Gran Premio, la mayor para cualquier piloto en la historia de la F1, con el segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, y el tercer lugar Max Verstappen, Red Bull Racing 32 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, y Max tercer lugar Verstappen, Red Bull Racing 33 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, tras conseguir su victoria 92 34 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 35 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Podio: Peter Bonnington, ingeniero de Mercedes AMG, ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 36 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

