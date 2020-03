Racing Point: El DAS requeriría un chasis completamente nuevo

Mercedes causó un gran revuelo en la primera prueba de pretemporada cuando reveló su diseño de dirección de doble eje - que altera el ángulo de la punta de las ruedas delanteras con un simple movimiento del piloto al empujar y tirar el volante.

Los equipos rivales han estudiado sus beneficios, pero se preguntan si la pequeña ventaja del DAS vale la pena el esfuerzo extra para crearlo y adaptarlo a sus monoplazas.

El director técnico de Racing Point, Andrew Green, dice que no buscarán seguir ese concepto debido tanto a la escala del trabajo requerida, así como al hecho de que el 2021 descarta este sistema en el reglamento.

"Es un proyecto significativo. Significativo hasta el punto de que sospecho que requeriría un nuevo chasis desde donde estamos ahora", dijo Green.

"Incluso si las reglas no cambiaran el año que viene, dudo que introduzcamos algo así para este año”.

"Pero el hecho de que las reglas cambien el año que viene, y que ese tipo de sistema parezca estar prohibido con una nueva regulación, no tiene ninguna posibilidad. Creo que es una de esas pequeñas ganancias que si puedes hacerlo lo harás, pero si no puedes no lo haces”.

Green dijo que la introducción del DAS sólo funcionaría si el peso extra del sistema se pudiera compensar en otro lugar, pero que aún así no existía ninguna garantía de que permita ganar tiempo en todas las pistas.

"Creo que tenemos una visión de dónde podrían estar los beneficios", explicó. "No hemos hecho ninguna simulación para establecer eso, pero si tienes el peso disponible para ser capaz de ejecutar este tipo de sistema, vas a obtener el beneficio de ello”.

"Creo que la magnitud del beneficio va a depender de muchos factores. Desde los neumáticos que estás corriendo, de la pista donde te encuentres y al manejo básico del coche”.

"El beneficio dependerá de esos factores. En algunas pistas, habrá muy poca ganancia, pero en algunas pistas tal vez valga unas pocas décimas. Es algo variable”.

