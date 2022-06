Sainz: intenté todo para derrotar a Verstappen en Canadá

Cargar reproductor de audio

Carlos Sainz tenía todo de cara para conseguir lo que nunca había hecho, ganar una carrera de Fórmula 1, y para ello debía superar a su compatriota, Fernando Alonso, y a uno viejo conocido con el que compartió equipo en sus inicio en la máxima categoría del automovilismo, Max Verstappen.

A pesar que cometió un error en la última chicane en su vuelta final en la clasificación del Gran Premio de Canadá 2022, Carlos Sainz pudo hacerse con la tercera plaza, desde la que salió a por todas para sumar unos necesarios puntos después de los varios abandonos que ha ido encadenando desde Australia. Pronto consiguió quitarse del medio al Alpine del bicampeón, pero el neerlandés de Red Bull se escapaba en el liderato hasta crear un colchón de varios segundos.

Solo un coche de seguridad virtual provocado por las retiradas por problemas de motor de Sergio Pérez y Mick Schumacher le dieron la cabeza provisional de la carrera, ya que el madrileño intentó ir a una estrategia diferente respecto a su rival. Sin embargo, la dirección de la prueba cambió con el accidente de Yuki Tsunoda, puesto que salió un Safety Car que le permitió apretar a Verstappen con unas gomas duras recién puestas.

A unas 20 vueltas del final, Sainz estaba pegado al difusor del holandés, pero la gran tracción del RB18 en la horquilla de la recta de atrás hacía inútiles todos los esfuerzos del Ferrari en la recta con el DRS. A su estela pasó el resto de la prueba, llegándose a acercar a unas escasas cuatro décimas, pero fue imposible adelantar al vigente campeón del mundo, quien cruzó la línea de meta para otra victoria más e incrementar su ventaja en el liderato de la clasificación de pilotos.

"He empujado a tope, no he dejado ni un milímetro con el muro, y en las frenadas lo he dado todo", dijo el madrileño en la entrevista posterior a la carrera. "He intentado todo para pasar a Max [Verstappen], pero hoy nos falta ese poco de ritmo en la horquilla para coger esa línea antes de la chicane".

"Éramos más rápidos, y en carrera también, pero nos faltaba ese poquito para adelantarlo", reconoció el de Ferrari a Jenson Button. "Estoy contento con el ritmo, y haber podido presionar a Max durante toda la prueba, creo que hemos parado en el momento adecuado".

"Hemos intentado todo y hemos estado cerca de ganar hoy, así que extraeré lo más positivo y lo intentaré en la siguiente", expresó Carlos Sainz después de sumar su 11º podio en la Fórmula 1 en Canadá.