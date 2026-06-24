La queja de Sainz a la realidad de Williams: "No es donde prometimos que estaríamos"

Después de que Williams terminara quinto en la clasificación de constructores de Formula 1 la temporada pasada, el director del equipo James Vowles describió esa posición como una "nueva referencia" en el camino hacia convertirse en un auténtico aspirante al campeonato mundial.

Pero ahora, cuando aún no se ha llegado ni a la mitad de la temporada 2026, incluso mantener esa posición parece una perspectiva lejana, ya que el equipo languidece actualmente en octavo lugar, y la brecha con los de delante está aumentando.

Esta situación no va a cambiar radicalmente, según Carlos Sainz. El coche FW48 se terminó tarde y llegó a los test de pretemporada con mucho sobrepeso, pero Sainz cree que su rendimiento aerodinámico va tan rezagado que estaría muy por detrás de los líderes incluso si estuviera funcionando en el límite de peso mínimo (actualmente 768 kg).

"Creo que si te deshaces del sobrepeso, te metes en la lucha por esos puntos, pero eso realmente no es suficiente", dijo Sainz tras el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, donde terminó 12º, a dos posiciones de los puestos que dan puntos y a dos vueltas del ganador de la carrera.

"Para mí, estar a un segundo... Estuvimos a 1,8 segundos en la clasificación, a 1,7 s, 1,6 s, 1,9 s [en la carrera] dependiendo de la vuelta.

"El sobrepeso quizá te ponga a un segundo de los líderes, luchando con un Alpine. Eso no es donde prometimos que estaríamos este año.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"No es donde deberíamos estar, considerando todo el tiempo de túnel de viento que hemos tenido y todas las horas de desarrollo que se han invertido en este coche. Estar a un segundo por vuelta de la cabeza obviamente no es bueno, así que estamos muy lejos de donde necesitamos estar".

Esa referencia al tiempo de túnel de viento está relacionada con el Reglamento de Pruebas Aerodinámicas (ATR, según su sigla en inglés) de Formula 1, según el cual la cantidad de tandas en túnel de viento y elementos de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) se restringen en función de la posición de un equipo en el campeonato de constructores. Las asignaciones se deciden dos veces al año, en la práctica a mitad y al final de la temporada.

El propósito del ATR es promover una competición más igualada limitando el alcance de desarrollo de los equipos con mejor rendimiento, mientras se dan más oportunidades a los rezagados para ponerse al día. Basándose en su quinto puesto del año pasado, Williams disfruta actualmente de más margen de desarrollo que Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, pero de menos recursos que Racing Bulls, Haas, Audi, Aston Martin, Alpine y Cadillac.

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Basándonos en las posiciones actuales del campeonato de constructores, se podría argumentar que la jerarquía es un ejemplo razonable de la eficacia del sistema ATR, dado que Alpine, que terminó último en 2025 y por tanto disfruta de más recursos de desarrollo, ocupa ahora el quinto lugar. Pero eso sería ignorar los demás factores en juego: la afirmación de Sainz es que Williams debería estar más cerca de los de delante de lo que está en términos de tiempo por vuelta.

La situación de peso del FW48 es en gran medida consecuencia de que el coche no superara un crash test de pretemporada, lo que exigió reforzar ciertos elementos. Ese peso solo se está reduciendo gradualmente, ya que por razones del límite presupuestario el equipo ha decidido usar tantos componentes como sea posible hasta el final de su vida útil antes de sustituirlos por otros más ligeros.

Pero el rendimiento aerodinámico también va rezagado, particularmente en el tipo de curvas de media y alta velocidad que predominan en circuitos como Barcelona. Al FW48 simplemente le falta la carga aerodinámica eficiente necesaria para ser competitivo.

En teoría, los niveles de carga aerodinámica deberían estar muy por debajo de los de la generación anterior de coches de efecto suelo, porque ese era uno de los propósitos del nuevo reglamento. Eso es cierto hasta cierto punto, pero algunos están más por debajo que otros.

De hecho, tanto la FIA como el proveedor de neumáticos de F1, Pirelli, han confirmado que la mayoría de los equipos ya han superado las previsiones de pretemporada sobre dónde estarían los niveles de carga aerodinámica. Por tanto, se podría caracterizar la situación de Williams no tanto como un paso atrás, sino como un paso adelante insuficiente; pero, en cualquier caso, el resultado es el mismo.

"Creo que, hablando de forma realista, esperábamos que fuera difícil", dijo Sainz.

"Mirándolo en retrospectiva, creo que ha sido un poco más impactante ver lo lejos que estamos en curvas de media y alta velocidad. En parte debido al peso, pero aún más importante, por la carga aerodinámica que tenemos en los coches.

"Así que creo que ha sido un enorme... No lo llamaré shock, pero ni siquiera una llamada de atención porque ya lo sabíamos, sino darnos cuenta de que estamos muy lejos de donde deberíamos estar, de donde nos habíamos fijado estar, o de donde queremos estar.

"Es hora de volver a la mesa de diseño y empezar a traer más cosas al coche, porque claramente, en un circuito de velocidad media, estamos muy lejos [de allí]".