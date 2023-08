El fuerte accidente de Sargeant en Zandvoort tiene una explicación

Sargeant salió con neumáticos lisos en los primeros compases de la carrera y se las arregló para sobrevivir a las difíciles condiciones climáticas, aunque perdió mucho tiempo.

Con la pista seca, rodaba en última posición cuando se salió de la pista tras tocar el bordillo interior en la curva 8, en la vuelta 15.

El incidente se produjo tan sólo 24 horas después de que el estadounidense sufriera un fuerte accidente con neumáticos lisos en una pista seca, tras pasar a la Q3 por primera vez en su temporada de debut.

Inmediatamente después del choque del domingo, Sargeant creyó que algo había ido mal en la parte delantera del coche y dijo al equipo: "No sé lo que ha pasado, hombre. Algo falló en la parte delantera derecha cuando golpeé el bordillo".

Vowles confirmó que el accidente se debió a un problema hidráulico que afectó a la dirección.

"Revisando todo, es muy pronto, pero lo que puedo explicar es esto", dijo a Motorsport.com. "Hay un bordillo en el vértice, él pasó por encima del bordillo varias veces".

"No fue la primera vez de la carrera, podemos encontrar al menos tres o cuatro vueltas antes de entonces él también estuvo allí. También pasó por encima el viernes".

"Y este punto en particular hay un pico bastante grande de carga a través del suelo, y que termina en una situación en la que tan pronto como él lo golpea, perdemos toda la presión hidráulica".

"Cuando se pierde la presión hidráulica en un coche de F1, no tienes dirección, y no hay otras cosas. Así que no habría sabido eso en los milisegundos que siguieron (al accidente)".

"Pero no son las mismas circunstancias que antes (en la clasificación) Tenemos que entenderlo desde nuestra perspectiva".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, lucha con Logan Sargeant, Williams FW45, por delante de Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Sargeant admitió que tuvo en cuenta el incidente de la clasificación mientras rodaba con neumáticos lisos en los primeros compases de la carrera.

"Fueron unas primeras 15 vueltas complicadas por ser demasiado cauteloso y no querer chocar después de lo que pasó ayer", dijo el domingo.

"Perdía demasiada temperatura de los neumáticos en esas condiciones de mojado, lo que me costó mucho tiempo. Pero aparte de eso, estaba empezando a recuperar el ritmo a medida que la pista se iba secando".

"Toqué el bordillo del vértice en la curva 8 y perdí el sistema hidráulico y la dirección asistida. Y con eso perdí el coche. Y una vez que toqué toda la parte mojada, realmente no había ninguna posibilidad de recuperación".

"No estoy seguro de por qué ocurrió exactamente. Algo que tenemos que investigar, seguro. Pero sinceramente, estoy decepcionado por todos los que se han esforzado para tenerlo listo para hoy (al coche), decepcionante para el equipo, otro coche destrozado".

En cuanto al golpe con el bordillo, añadió: "Lo he usado todo el fin de semana, para ser honesto. Y no es que le estuviera dando muy fuerte. Pero definitivamente lo estuve usando durante todo el fin de semana. Siempre estuvo bien, así que no estoy seguro".

Sargeant admitió que habría preferido que le hubieran dado la opción de pasar a intermedios en el inicio de carrera.

"Creo que tal vez por lo que pasó ayer habría estado bien entrar y poner intermedios para tener esa confianza para empujar", dijo. "Pero al final del día, el resultado final era desgraciadamente inevitable".

