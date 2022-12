Sargeant elige número para su año debut en F1 con Williams

Cargar reproductor de audio

Sargeant debutará en la F1 el año que viene con Williams, sustituyendo a Nicholas Latifi tras conseguir suficientes puntos para la superlicencia en su temporada de debut en la Fórmula 2.

Williams ha revelado ahora que Sargeant correrá con el "2" como su número permanente en la F1, convirtiéndose en el segundo piloto que lo utiliza desde que se introdujo el sistema en 2014.

El equipo hizo el anuncio en sus redes sociales el miércoles con el hashtag #LS2.

Sargeant pudo elegir el #2 como su número ya que han pasado más de dos temporadas desde que lo usó por última vez Stoffel Vandoorne, que corrió con él durante su etapa en McLaren en 2017 y 2018.

"Solía correr con el 2 en la Fórmula Renault, y tuve una temporada bastante buena ese año", dijo Sargeant.

"El número tres es mi número, pero ya está tomado, así que pensé que por qué no elegir un número ganador del pasado y correr con él en la F1".

El director del equipo Williams, Jost Capito, reveló durante el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos en octubre que Sargeant tendría un asiento en 2023 siempre y cuando ganara los puntos de superlicencia requeridos.

Sargeant cumplió esa meta al conseguir el cuarto puesto en el campeonato de F2 en el final de temporada de Abu Dhabi, lo que llevó a su confirmación formal al día siguiente.

Williams ayudó a Sargeant a ganar experiencia de cara a 2023, alineándolo en cuatro sesiones de FP1 al final de la temporada, así como dándole un día completo de rodaje en la prueba posterior al GP de Abu Dhabi.

Logan Sargeant, Williams Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sargeant dijo después de la prueba en Abu Dhabi que su objetivo era "sentirse cómodo en el coche y realmente empujar el límite" sin la presión de mantener un plan de ejecución de práctica y cuidar el coche para el piloto a tiempo completo.

"En los FP1, es un touch and go porque necesitas conseguir tus 100 kilómetros y no tienes mucho tiempo", dijo Sargeant.

"Mientras que hoy (por el test de Abu Dhabi) he podido encontrar el límite y sentirme cómodo , además de aprender cómo puedo cambiar el equilibrio del coche a mi gusto sólo con el volante".

"Obviamente, es un trabajo en proceso, lo será durante un tiempo. Pero es una buena comprensión de lo que hacen esas herramientas".

Sargeant va a realizar algunas pruebas privadas en un coche de Alpine F1 durante el invierno para avanzar en su desarrollo antes de tener un día y medio de test en el Williams 2023 durante las pruebas de pretemporada.

