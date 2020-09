Mónaco 2006: la revelación de Massa sobre Schumacher

El campeón defensor, Fernando Alonso, ya estaba 15 puntos por delante de Michael Schumacher en el campeonato 2006 cuando la Fórmula 1 llegó al Gran Premio de Mónaco y la victoria valía diez unidades.

Schumacher había marcado el tiempo más rápido en la primera salida de la Q3 en el Principado, pero en el asalto final, cuando Alonso era dos décimas más veloz en el segundo parcial, el piloto de Ferrari detuvo su monoplaza 248 F1 en la curva de La Rascasse, motivando una bandera amarilla y que sus rivales no pudieran mejorar sus tiempos, lo que le aseguró la pole position.

"Bloqueé la parte delantera y salí bien abierto", dijo en la conferencia de prensa posterior, antes de ser desafiado por varios periodistas, incluyendo un representante de Speed Sport News que le preguntó sin rodeos: "Michael, ¿crees que hiciste trampa hoy?" La respuesta fue inequívoca: "No. Y no sé por qué haces una pregunta tan mala. La encuentro muy dura, debo decir. Si estuvieras conduciendo aquí en Mónaco, probablemente no harías esa pregunta."

Pero los comisarios no estuvieron de acuerdo y eliminaron todos los tiempos de Schumacher en la clasificación, lo que lo dejó en la última posición de la parrilla de salida. El domingo, el alemán remontó de 22° a quinto.

Michael Schumacher da una rueda de prensa a las 9.42pm de aquel sábado en Mónaco. Photo by: XPB Images

14 años más tarde, Felipe Massa, compañero de Schumacher en Ferrari en 2006, reveló en el nuevo documental de Sky sobre la Fórmula Uno, The Race to Perfection, que el siete veces campeón del mundo sí cometió este acto deliberadamente.

"Tuvimos una reunión con el equipo, estábamos discutiendo la clasificación", cuenta el brasileño. "Teníamos dos juegos de neumáticos para la clasificación. Y Michael dijo: 'Sí, pero si somos más rápidos enseguida y luego montamos el segundo set...' y Ross Brawn dijo: 'Quizá podamos crear una bandera amarilla'. Y yo dije: 'Por diversión, ¿verdad? No, en serio, por diversión'. Y así es exactamente como sucedió. Michael hizo que eso se hiciera realidad".

"Recuerdo haber dicho: 'No puedo creer que lo haya hecho'. Lo hizo. Lo hizo. Y la cosa es que ni siquiera pudo decir que lo hizo. Le tomó un año decirme que lo hizo a propósito. Un año. Dije: '¿Cómo pudiste hacer eso?' Demuestra que todo el mundo comete errores en la vida, y ese fue definitivamente uno de ellos".

En el mismo documental, Ross Brawn, actual director deportivo de la Fórmula 1 y director técnico de la Escudería Ferrari en ese momento, lamenta el comportamiento a veces imprevisible de su antiguo piloto: "Michael tenía a veces momentos de anormalidades, cosas que no podrías explicar de forma lógica. Tenía esta increíble competitividad que lo conducía. Pero a veces había un cortocircuito".

Pero en un momento en el que se permitía el repostaje y la estrategia jugaba un papel aún más importante, Brawn estaba convencido de que la pole position no era necesaria, incluso en la muy estrecha y sinuosa pista de Mónaco: "La pole position en Mónaco es algo que normalmente quieres. Pero en este caso, con las estrategias que teníamos, los neumáticos que teníamos y el coche que teníamos, no la necesitábamos realmente."

"Fue algo estúpido. Uno de esos pequeños fallos, cortocircuitos que Michael ha experimentado dos o tres veces en su carrera", concluyó el británico.

Galería: las fotos de Michael Schumacher en aquel sábado de Mónaco 2006

