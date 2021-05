Stroll reveló que el piano de Mónaco le "sacudió el cerebro"

Las cámaras de televisión captaron dos veces a Stroll saltando en los bordillos a la salida de la Piscina, donde Charles Leclerc se estrelló con fuerza en la clasificación del sábado.

En la segunda ocasión, el canadiense primero tocó la barrera interior a la derecha, algo que, como en el caso de Leclerc suele provocar un fallo en la dirección y un fuerte contacto con las protecciones de la salida.

Sin embargo, Stroll sobrevivió a ambos incidentes y utilizó una estrategia inusual de un largo stint inicial con el neumático duro para pasar del puesto 13º en la parrilla al octavo en meta, respaldando el quinto lugar de su compañero de equipo Sebastian Vettel.

"¡Me sacudió un poco el cerebro!", explicó Stroll a Motorsport.com cuando se le preguntó sobre el piano.

"Me sorprendió un poco. En realidad creía que mi día había terminado después del segundo. El primero me las arreglé para salvarlo, pero en el segundo tuve un gran golpe con el muro interior. Y normalmente cuando recibes un gran golpe en el interior, todos sabemos cómo termina, así que estaba muy feliz. Usé mis comodines ahí".

Stroll admitió que le preocupaba salir con duros y perder terreno según aumentaba la temperatura de los neumáticos.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, crosses the line as the chequered flag is waved

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images