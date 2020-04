La temporada más impredecible en la historia de la F1 moderna

Tal vez para muchos seguidores de la Fórmula 1, la temporada de 1982 está asociada a la muerte de Gilles Villeneuve, hecho que sin duda marcó lo que fue un año trágico para la Scuderia Ferrari en particular, ya que ninguno de los pilotos con que inició en Sudáfrica a finales de enero vería el final del año detrás del volante. Didier Pironi, el compañero de equipo de Villeneuve, sostuvo en Hockenheim el accidente que acabaría con su carrera.

De igual forma, la carrera de casa de Gilles Villeneuve, en la que se hacía homenaje a la figura ya ausente, arrancó con el accidente en que falleció el italiano Ricardo Paletti.

De los 48 pilotos inscritos durante la temporada para correr al menos una carrera, siete debutarían, entre ellos el colombiano Roberto Guerrero con el equipo Ensign.

Además de quienes perdieron la vida y de Pironi, ocho pilotos se despedirían de la Fórmula 1, entre ellos Carlos Reutemann tras el Gran Premio de Brasil, la segunda carrera del mundial, y Mario Andretti quien reemplazó a Pironi en las dos carreras finales ya con 42 años a sus espaldas, consiguiendo en Monza la pole más veterana de la F1 "moderna".

La temporada que se disputó el mismo año que la Copa del Mundo FIFA en España, resultaría bastante competida, esto a pesar de que iniciaría con un doblete de Alain Prost de Renault en Kyalami y Jacarepaguá, aunque en realidad en Brasil el triunfo sería una herencia de la doble descalificación a Nelson Piquet y Keke Rosberg.

El campeón del mundo solo se coronaría en la última carrera de un 1982 que dejaría varias marcas para la historia, algunas de ellas que tal vez nunca se podrán batir.

Un total de once pilotos diferentes consiguieron victorias en las dieciséis pruebas corridas en un lapso de ocho meses, casi tanto como en la actualidad. De estos once, cinco ganaron por primera vez en la Fórmula ese año, iniciando con el italiano Riccardo Patrese, quien consiguió una inesperada victoria en Mónaco, la carrera que parecía nadie quería ganar pues quien se ponía al frente, por una razón u otra, no lograba mantenerse en la punta.

En fotos los 11 ganadores de la temporada 1982

Galería Lista Alain Prost 1 / 11 Foto de: LAT Images Victorias: 2 Sudáfrica y Brasil Niki Lauda 2 / 11 Foto de: LAT Images Victorias: 2 Estados Unidos Oeste y Gran Bretaña Didier Pironi 3 / 11 Foto de: Sutton Motorsport Images Victorias: 2 Holanda y San Marino John Watson 4 / 11 Foto de: LAT Images Victorias: 2 Bélgica y Estados Unidos Este René Arnoux 5 / 11 Foto de: David Hudson /LAT Images Victorias: 2 Italia y Francia Riccardo Patrese 6 / 11 Foto de: LAT Images Victorias: 1 Mónaco Nelson Piquet 7 / 11 Foto de: LAT Images Victorias: 1 Canadá Patrick Tambay 8 / 11 Foto de: LAT Images Victorias: 1 Alemania Elio de Angelis 9 / 11 Foto de: LAT Images Victorias: 1 Austria Keke Rosberg 10 / 11 Foto de: Sutton Motorsport Images Victorias: 1 Suiza Michele Alboreto 11 / 11 Foto de: LAT Images Victoria: 1 Las Vegas

Patrick Tambay también conseguiría su primera victoria en circunstancias inesperadas para él ese año, pues Enzo Ferrari lo sentaría en el coche 27, el dorsal que llevaba Villeneuve, y en su cuarta carrera con la Scuderia triunfaría, siendo el único auto de Maranello pues tras el accidente de Pironi, por entonces líder del mundial y quien lo seguiría siendo durante dos fechas más, se quedarían con un solo piloto.

Elio de Angelis ganaría junto a Lotus la siguiente carrera en Austria en el cuarto final más apretado de la historia de la Fórmula 1 contra el Williams de Rosberg, quien a su vez venció en la siguiente prueba en Dijon-Prenois, el Gran Premio de Suiza. Con ello fueron tres carreras consecutivas que aportaron tres nombres nuevos a la lista de ganadores en la historia de la Fórmula 1.

Pero más impresionante fue la secuencia de carreras con un ganador distinto, la cual también se mantiene como un récord para una misma temporada. Nueve pilotos diferentes conseguirían victorias en las nueve carreras que iniciaron con el triunfo de Patrese en Mónaco y hasta el de Rosberg en Dijon.

En otra sorprendente secuencia, una marca vigente para la Fórmula 1 que comparte con otras temporadas, cinco constructores diferentes ganaron en igual número de carreras consecutivas desde la victoria de Tambay en Hockenheim hasta la final en Las Vegas.

De hecho la mayor secuencia de la historia para diferentes constructores ganadores se prolonga hasta Long Beach al año siguiente, la segunda fecha de 1983, para un total de siete carreras con un piloto de un equipos diferente en lo más alto del podio en cada una.

Al final del año cuatro puntos separarían a Rosberg del subcampeón... Pironi, ausente de las últimas cinco pruebas. El británico John Watson de McLaren igualaría el puntaje del francés y sería su principal amenaza en la final, ganada por el italiano Michele Alboreto, el quinto nuevo ganador ese año y quien convertía a Tyrrell en el séptimo constructor diferente en ganar ese año, marca también vigente.

En total, 18 pilotos de nueve equipos diferentes pasarían por el podio durante 1982, otro record impensable para la actualidad y que difícilmente se superará, a pesar de tener hasta una cuarta parte más de las carreras disputadas en ese entonces.

¿Cómo pudo resultar esta temporada con semejantes números y ocurrencias? Varios factores habrán pesado en ello, uno la técnica por ejemplo, pues empezaban a consolidarse los potentes pero menos fiables motores turbo, que se enfrentaban contra la mayoría equipada con el legendario motor Ford Cosworth DFV, entre ellos Williams y McLaren.

De hecho, probablemente un piloto de Ferrari habría conseguido el primer título sobrealimentado de la historia de no haberse interpuesto la doble tragedia con Villeneuve, luego con Pironi. La Scuderia sí consiguió el mundial de constructores sobre McLaren, quienes más carreras ganaron, aunque es algo que poco se recuerda.

La diversidad mecánica vio además de motores turbo con diferentes configuraciones, de 4 cilindros en línea de 1.5 litros, V6 de la misma capacidad, contra los V8 y V12 aspirados de Ford y Matra respectivamente. También había diversos proveedores de neumáticos, pues además de Goodyear y Michelin estuvieron Pirelli e incluso Avon.

Otro hecho fue el turbulento entorno político del inicio de temporada, que incluyó la huelga de pilotos en la primera carrera en Kyalami y luego el climax del enfrentamiento entre FISA y FOCA en San Marino, donde se corrió con una parrilla reducida.

Todo muy parecido a la Fórmula 1 actual. ¿O no?

En fotos, la temporada 1982 de la Fórmula 1