La dura respuesta de Tsunoda a los fans de F1 que creen conspiraciones

Cargar reproductor de audio

En Zandvoort, Yuki Tsunoda informó que sentía que una de las ruedas de su AlphaTauri AT03 no estaba bien sujeta tras una parada en pits, y se detuvo, desabrochándose los cinturones de seguridad, cuando se disponía a retirarse.

Pero el piloto japonés recibió la orden de su equipo de seguir adelante y regresó a los boxes.

Allí montó otro juego de neumáticos y se le vio abrocharse de nuevo los cinturones antes de volver a la pista.

Sin embargo, los problemas persistieron y Tsunoda recibió instrucciones de detenerse y dar por terminado el día. Más tarde se diagnosticó que el problema estaba relacionado con el diferencial.

El AlphaTauri varado produjo un período de coche de seguridad virtual, que permitió a Max Verstappen, de Red Bull, la oportunidad de entrar en boxes para cambiar a neumáticos frescos que ayudaron a frenar la estrategia de una sola parada de Mercedes.

Esto dio lugar a una serie de teorías de conspiración y acusaciones dirigidas a Red Bull y AlphaTauri, sugiriendo que el retiro de Tsunoda era parte de una táctica para ganar la carrera.

"Bueno, es curioso que los aficionados estén realmente entusiasmados por crear siempre una historia", dijo Tsunoda antes del Gran Premio de Italia, cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre su respuesta a esas teorías.

"Enseguida sentí algunas cosas extrañas en la parte trasera, que primero pensé que era el neumático. El equipo me pidió por radio que detuviera el coche en un lugar seguro a un lado de la pista. Así que me paré y estuve a punto de apagar (el motor) también".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

"Pero el equipo me volvió a decir que no había encontrado ningún problema. Por eso reiniciamos la carrera, montamos un neumático nuevo, pero sentí claramente que había un problema de nuevo".

"Le dije al equipo que definitivamente había un problema. Así que por eso dijeron que paráramos".

"Es un hecho súper simple que había un problema en el coche, y confirmamos que había un problema de diferencial".

"Por supuesto, la situación hizo que, por supuesto, sea un poco confuso, pero no hay espacio para quejarse al equipo, a mí mismo y tampoco especialmente a Red Bull. Para ser honesto, es una historia loca, loca".

"Y también estaba corriendo por una oportunidad, un buen lugar para sumar puntos. Así que sí, no hay ninguna razón para ayudarlos".

Cuando se le preguntó si los aficionados a la F1 tenían razones legítimas para preguntarse sobre la posibilidad de un comportamiento inescrupuloso, dados casos pasados en la F1, Tsunoda dijo que no quería saberlo, y sugirió que quienes comentan rumores deberían hacerse "una resonancia magnética" para comprobar que no había nada malo en su cerebro.

"No quiero saberlo y no me importa", dijo Tsunoda en respuesta a la desconfianza de los aficionados.

"Quiero preguntarles realmente cómo es su cerebro, escanear la resonancia magnética y ver qué es lo que está mal. Es curioso cómo se crean la historia".

"Red Bull Racing y Scuderia AlphaTauri son equipos completamente diferentes. Bueno, ya sabes, no es tan (completamente diferente) como los otros equipos, pero aún así, es un nombre diferente".

"Nosotros estamos en Italia, ellos en el Reino Unido. Actuamos en campos completamente diferentes".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!