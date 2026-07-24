Investigación a Verstappen y Sainz en Hungría: el veredicto de los comisarios

La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría 2026 de Fórmula 1 estuvo marcada por una situación tensa entre Max Verstappen y Carlos Sainz, que fue remitida a los comisarios.

El incidente se produjo poco después del inicio de la sesión, cuando el neerlandés, en una vuelta lanzada, llegó a la curva 12 mientras el Williams de su antiguo compañero estaba en la trazada pero a baja velocidad. Obligado a salirse de esa línea para evitar el incidente, y por tanto a abortar su intento, Verstappen no quedó satisfecho con la forma en que Sainz había actuado.

Los pilotos fueron convocados después de la sesión para dar explicaciones. Tras la audiencia, los comisarios dirigieron una advertencia a Sainz, culpable según ellos de haber obstaculizado a Verstappen. Sin embargo, se beneficia de circunstancias atenuantes, ya que un fallo provisional de radio explica en parte la situación.

Esta es la justificación completa de la decisión: "En la recta que lleva a la curva 12, el coche N° 55 se encontraba en la trazada y frenó pronto mientras el coche N° 3 se acercaba por detrás en una vuelta de ataque. El coche N° 3 tuvo que desplazarse hacia la derecha para evitar una colisión."

"Las comunicaciones por radio del equipo mostraron que el ingeniero había advertido al piloto del coche N° 55 en varias ocasiones de la aproximación del coche N° 3, pero el piloto del coche N° 55 explicó que el cable de su radio estaba desconectado y que por tanto no había oído esos mensajes. Declaró que se estaba preparando para hacer una vuelta rápida y que había frenado antes de la curva 12 para calentar sus frenos."

Carlos Sainz (Williams) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"El piloto del coche N° 3 declaró que se sorprendió al ver al coche N° 55 rodar tan lentamente en la trazada, pero no consideró que este incidente fuera peligroso."

"Los comisarios reconocieron que el piloto del coche N° 55 tenía problemas de radio, lo que explicaba por qué no había oído la advertencia sobre la aproximación del coche N° 3."

"Sin embargo, en la medida en que el piloto no podía beneficiarse de las advertencias de su equipo, no debería haber preparado sus frenos en la trazada y, al hacerlo, obstaculizó al coche N° 3."

"Dado que el incidente se produjo durante los entrenamientos libres y que en realidad no puso en peligro al piloto del coche N° 3, los comisarios decidieron imponerle una advertencia."

Cabe señalar que una segunda investigación también se refería al comportamiento de Verstappen justo después de esa secuencia, en particular su propia ralentización y la manifestación de su frustración hacia Sainz. Sin embargo, los comisarios no actuaron.

"El piloto del coche N° 55 declaró que no había sido obstaculizado de ninguna manera por la ralentización del coche N° 3 en la curva 12", puede leerse en particular en esta segunda decisión. "Ningún otro coche fue obstaculizado. Por tanto, los comisarios decidieron no tomar ninguna sanción."

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