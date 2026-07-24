Red Bull es multado en Hungría por una infracción de Hadjar en la FP1
El equipo Red Bull deberá pagar tras un error cometido por Isack Hadjar durante la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría de F1.
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Red Bull fue sancionado con una multa de 400 euros después de que Isack Hadjar excediera el límite de velocidad en el pitlane durante la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.
Según el documento emitido por los comisarios deportivos, el incidente ocurrió a las 13:27, hora local, en la parte final de la FP1, cuando el coche N°6 circuló por el pitlane a 83,8 km/h, superando en 3,8 km/h el límite de 80 km/h establecido para el evento. La infracción corresponde a una violación del artículo B1.6.3a del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1.
Como consecuencia, los comisarios determinaron una multa de 400 euros para Red Bull Racing, ya que este tipo de infracciones recaen sobre el competidor y no sobre el piloto.
Hadjar finalizó la sesión en la cuarta posición con un mejor tiempo de 1m19s997 que lo dejó a casi un segundo de la marca con la que Charles Leclerc, de Ferrari, fue el más rápido en el entrenamiento inicial del fin de semana.
El piloto francés viene de completar una buena carrera de recuperación en Bélgica, cuando arrancó 21° y finalizó sexto el pasado domingo para continuar una racha de seis grandes premios consecutivos en los puntos.
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
"El comienzo fue un poco complicado. En las primeras carreras sentía que estaba haciendo muy mal las cosas sencillas y, en cambio, las difíciles, como ser rápido, encontrar el ritmo y no estar demasiado lejos de Max, las hacía realmente bien", dijo Hadjar el jueves al analizar su temporada hasta ahora.
"En las últimas carreras creo que encontré una mayor consistencia y, dentro del equipo, solucionamos algunos problemas que nos hacen la vida más fácil. Es mucho más sencillo cuando el coche es confiable. Cuando rinde como debe, es más fácil conseguir resultados, no voy a mentir.
"Está bien, pero al mismo tiempo me encantaría tener una carrera en la que realmente pueda pelear por un podio de verdad, y ese es el próximo objetivo".
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