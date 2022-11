Por qué Verstappen recibió una sanción en el choque con Hamilton

Cargar reproductor de audio

La actuación y, sobre todo, la actitud de Verstappen en las batallas que ha liderado este año, han sido muy elogiadas. Pero esta vez fue el piloto de Red Bull quien recibió una sanción por causar una colisión con Lewis Hamilton cuando luchaban por la segunda posición en la primera reanudación del coche de seguridad en el GP de Brasil, cuando ambos se tocaron en el famoso tramo de la "S de Senna".

Verstappen atacó a Hamilton por el interior de la primera curva, en un intento de conseguir adelantar al piloto de Mercedes con un cambio de dirección, sabiendo que tenía que ser agresivo si quería librar la batalla.

Pero Max pareció quedarse sin espacio al acercarse al segundo vértice, algo que nuevamente achacó a Hamilton. Mientras volvía a los boxes para que le instalaran un nuevo alerón delantero, Verstappen afirmó que Hamilton no le dejó espacio. El inglés, por su parte, comentó por radio que "no fue un incidente de carrera".

Los comisarios sancionaron a Verstappen con cinco segundos de penalización por la colisión, pero muchos aficionados quedaron indecisos sobre quién era el culpable. Incluso se señaló en el fallo de los comisarios que Hamilton podría haber dejado un poco más de espacio, lo que significa que Verstappen fue "predominantemente", y no "totalmente", culpable.

El debate sobre este tipo de adelantamientos fue más evidente el año pasado, especialmente a través de los duelos en pista entre Verstappen y Hamilto. Ambos sacaban los codos, a veces, de forma demasiado brusca. Antes de la temporada 2022, se emitieron una serie de directrices para los pilotos sobre la conducta de los adelantamientos que explican en parte por qué Verstappen recibió la sanción en Interlagos.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13, collide Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Según la normativa, para que un piloto que adelanta por el interior se considere que tenga espacio suficiente, tiene que tener una "parte significativa" del coche en el interior de la pista. La maniobra de adelantamiento debe realizarse de forma segura y controlada.

Lo que se define como una "parte significativa" queda a discreción de los comisarios, pero una consideración principal tiene que ser si los neumáticos delanteros del coche que adelanta están al lado del otro coche, como máximo, en el vértice de la curva.

Aunque las ruedas delanteras de Verstappen estaban al lado del coche de Hamilton -a la par de su pontón- cuando se acercaban al vértice, los comisarios no consideraron que hubiera un control completo, alegando que su adelantamiento en la curva 1 no se había completado.

"Verstappen intentó adelantar a Hamilton por el exterior de la curva 1 frenando muy tarde", decía el informe de los comisarios. "No completó el adelantamiento en la primera curva, y su exceso de velocidad comprometió su entrada en la curva 2, momento en el que entró en contacto con Hamilton".

Así que mientras Verstappen pudo haber tenido técnicamente una parte significativa de su coche junto al de Hamilton, la velocidad que llevaba significaba que no podía hacerse de una manera segura y controlada.

Hamilton tuvo poco que decir después de la carrera sobre el incidente, pero vio con malos ojos el movimiento de Verstappen en el parc ferme, simplemente comentando: "Bueno, ya sabes cómo es con Max...".

Cuando en la rueda de prensa posterior le insistieron en que se defendiera, Hamilton explicó que pensaba que era "natural cuando tienes el éxito y los números de tu lado, que te conviertas un poco en un objetivo."

"Pero no pasa nada", añadió. "No es nada con lo que no haya lidiado antes".

Lewis Hamilton, Mercedes W13, on the infield after contact with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen se mantuvo firme después de la carrera, diciendo que sentía que Hamilton tuvo "cero intención" de dejarle espacio en la curva. "Si se hubiera movido un poco, probablemente se habría quedado por delante de todos modos", dijo. "Es una pena. Quiero correr. Quiero tener una buena pelea, pero cuando el otro no quiere trabajar contigo...", declaró.

Puede que este año las batallas entre el dos y el siete veces campeón del mundo hayan brillado por su ausencia, pero Interlagos ha demostrado una vez más que las futuras peleas rueda a rueda entre Verstappen y Hamilton seguirán dando que hablar en el futuro, incluso cuando las reglas sean más claras para definir quién tiene razón y quién no.

