Verstappen sufre con el balance general del Red Bull

Quien esperaba que Verstappen fuera el primer y único retador de Mercedes también en el circuito de Monza, por ahora estaba equivocado. Y bastante mal. El piloto holandés de Red Bull sufrio en las dos sesiones de prácticas libres del GP de Italia celebradas hoy en el circuito de Monza.

Durante la primera sesión de prácticas libres, el holandés se estrelló contra las barreras después de perder el control de su RB16 en medio de la chicana de Ascari. Ese incidente le hizo perder la mayor parte de la sesión.

Luego, en la sesión vespertina, Verstappen trató de trabajar para encontrar el camino correcto con respecto al equilibrio de su auto, pero sin encontrar la solución correcta. No es de extrañar que al final del día dijera que estaba preocupado por la situación de cara a mañana.

"No fue un buen día. Sufrí con el equilibrio del monoplaza y el agarre en general. Todavía tenemos trabajo que hacer".

"El comportamiento de los neumáticos puede no haber sido excelente tampoco, pero primero tenemos que resolver nuestros problemas de agarre y luego, cuando tengamos un coche normalmente equilibrado, los neumáticos también deberían estar bien".

Verstappen, al igual que muchos de sus colegas, tuvo varios excesos con los límites de pista en la curva Parabólica, la última del trazado italiano, lo que llevó a varias cancelaciones de tiempos de vuelta.

"En la Parabólica intentamos encontrar el límite. A veces, puede que me hayan visto luchando en esa curva. En realidad, estaba yendo bien ancho. En la práctica libre, no es importante, no cuenta para nada".

Galería: las fotos de Max Verstappen en el viernes del GP de Italia

