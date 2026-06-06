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Fórmula 1 GP de Mónaco

VIDEO: Bearman se estrella en la FP3 de Mónaco y detiene la sesión

Los preparativos de Oliver Bearman para el GP de Mónaco sufrieron un gran contratiempo después de un accidente en la FP3 que provocó una bandera roja.

Lydia Mee
Editado:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, piloto del equipo Haas de F1, se ha accidentado y ha quedado fuera de la tercera y última sesión de entrenamientos antes del Gran Premio de Mónaco, provocando una bandera roja.

El piloto británico se accidentó en la subida hacia Casino Square, causando daños significativos en la parte trasera del monoplaza de Haas, con el alerón trasero desaparecido. Tras abrirse un poco, la parte trasera del coche golpeó las barreras, dejando escombros en la pista antes de detenerse.

"Lo siento chicos, es el maldito toque con el fondo (del coche con la pista). Lo perdí totalmente en el bache. Lo siento mucho," dijo Bearman a su equipo antes de salir del coche por su propio pie.

 

La bandera roja se mostró cuando quedaban algo menos de 14 minutos en el reloj de la sesión de 60 minutos. Un rato antes del accidente, el piloto de Mercedes y actual líder del campeonato Kimi Antonelli había marcado el mejor tiempo. Lo seguían Charles Leclerc y Lewis Hamilton en los Ferrari

La FIA confirmó más tarde por qué se retrasó la reanudación de la sesión. "Daños en el guardarraíl están siendo inspeccionados in situ por el Director de Carrera," señaló mientras el reloj seguía corriendo.

La actividad regresó con cuatro minutos por delante en la tercera práctica.

Haas ahora tiene por delante un gran trabajo de reparación antes de la importantísima sesión de clasificación a las 4pm hora local.

Bearman ocupa actualmente la novena posición en el campeonato de pilotos con 18 puntos.

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