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Fórmula 1 GP de Mónaco

Franco Colapinto es multado por los comisarios en el GP de Mónaco

Franco Colapinto recibió una multa por una infracción cometida durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Mónaco.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto fue sancionado por los comisarios del Gran Premio de Mónaco luego de exceder el límite de velocidad en el pit lane durante la tercera sesión de entrenamientos libres del sábado.

De acuerdo con el documento emitido por las autoridades de la FIA, el coche número 43 de Alpine registró una velocidad de 68,9 km/h en la calle de boxes a las 13:33, hora local, durante la FP3, cuando el límite establecido para el evento era de 60 km/h.

Por este motivo, los comisarios determinaron una multa de 900 euros para el competidor, es decir, el equipo Alpine, ya que este tipo de infracciones recaen sobre la escudería, al considerar que se produjo una violación del artículo B1.6.3a del Reglamento de la Fórmula 1 de la FIA.

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En la explicación de la decisión, los comisarios indicaron que el auto de Colapinto superó el límite de velocidad del pit lane por 8,9 km/h, razón por la cual aplicaron la sanción económica correspondiente.

La penalización consiste únicamente en una multa financiera para el equipo y no implica una sanción deportiva para el piloto de cara a la clasificación o la carrera del Gran Premio de Mónaco.

Colapinto tuvo un viernes difícil en el circuito urbano del Principado, y la situación no pareció mejorar durante la práctica final. El argentino tuvo dos contactos con las barreras: uno tras un semi-trompo en la horquilla de la curva 6 y otro en la salida de la primera curva. El primer incidente le provocó daños en el alerón trasero y lo mantuvo en el garaje de Alpine durante más de 20 minutos.

Finalmente, terminó la sesión en la 19ª posición con un mejor tiempo de 1m15s179, solo por delante del Cadillac de Valtteri Bottas y de los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll.

También lee:

Watch: Pasamos el día con Franco Colapinto en un filming day de F1

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