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Fórmula 1 GP de China

VIDEO: la gran largada de Franco Colapinto en el GP de China

Alpine publicó la cámara a bordo de la salida de Franco Colapinto en el Gran Premio de China, momento clave para la carrera del argentino en Shanghái.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Franco Colapinto se destacó nuevamente el momento de la largada el pasado domingo en el Circuito Internacional de Shanghái.

El piloto de Alpine fue noticia en el arranque del Gran Premio de Australia que abrió la temporada 2026 de Fórmula 1 al esquivar al Racing Bulls de Liam Lawson cuando el piloto neozelandés se quedó prácticamente detenido en el inicio, y nuevamente se lució en los metros iniciales de la carrera en China.

Desde el 12° cajón en la parrilla y con neumáticos duros, Colapinto aprovechó la ausencia en la parrilla de los dos McLaren para ganar dos lugares gratis y luego adelantó al Audi de Nico Hulkenberg y al Red Bull de Max Verstappen para saltar al octavo lugar cuando se apagaron los semáforos.

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Colapinto siguió al ataque al tomar la línea exterior en la primera curva al lado del Haas de Oliver Bearman, pero no pudo concretar el adelantamiento y se mantuvo octavo en el clasificador.

Sin embargo, luego ganó dos lugares cuando Isack Hadjar, de Red Bull, hizo un trompo y Bearman se salió de pista para esquivar al piloto francés.

Una vez en la sexta posición, Colapinto tuvo un sólido ritmo durante las primeras vueltas, alejándose de quienes lo seguían, hasta que la intervención del safety car en el décimo giro cambió el desarrollo de la carrera para el piloto de Pilar.

Ahora, mientras Colapinto y Alpine se preparan para el Gran Premio de Japón que tendrá lugar del 27 al 29 de marzo en Suzuka, la escudería de Enstone aprovechó para destacar lo hecho por el argentino en la salida con la publicación del video en sus redes sociales acompañado por la frase: "Franco mostrando cómo se hace en China". 

VIDEO: La largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de China

 
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