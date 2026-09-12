VIDEO: Hamilton causa una bandera roja en la FP3 del GP de Madrid y luego desobedece a Ferrari

Lewis Hamilton sufrió un accidente durante la última práctica libre para el Gran Premio de España de F1 que se disputa en Madring y motivó una extensa bandera roja.

A los 23 minutos de iniciado el entrenamiento, el siete veces campeón mundial sufrió un golpe en la curva de la entrada a boxes del circuito de Madrid, mientras se preparaba para cerrar una vuelta rápida que lo habría depositado en las primeras posiciones del clasificador.

Hamilton pudo retomar la marcha tras el choque, pero se pudo notar por las imágenes de la transmisión que parte de su alerón quedó atrapada en la rueda delantera derecha, que ya no giraba y se arrastraba.

Ferrari le dijo, más de una vez, que se detuviera, mientras la práctica quedaba bajo bandera roja, pero él lo cuestionó la decisión y dijo que intentaría regresar a boxes para resolver el problema y, así, no abandonar la sesión.

Lewis Hamilton, Ferrari, intenta llevar su coche a los pits tras chocar en la FP3 de Madrid. Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Al final, ante el temor de que el contacto del alerón con el neumático y el arrastre por la pista pudieran dañar el suelo del coche de Hamilton, el britáinco 'cedió' y, así, quedó fuera del resto de la FP3.

La reparación de las barreras donde chocó Hamilton llevó tanto tiempo que después de 20 minutos aún se seguía trabajando en el sector, lo que llevó a Dirección de Carrera a detener el cronómetro de la práctica con 15m38s por delante para dar tiempo a los pilotos y equipos a volver a la pista.

El incidente de Hamilton fue el segundo en lo que va del fin de semana del Gran Premio de España tras el choque de Arvid Lindblad el viernes durante la segunda práctica libre, cuando el piloto de Racing Bulls perdió el control de su monoplaza e impactó las barreras en la curva 13.

VIDEO: Así fue el choque de Lewis Hamilton en la FP3 del GP de España