Los emails que desnudan lo atrasado que está Williams en la F1

Quizá no sea demasiado sorprendente, ya que durante muchos años el equipo británico luchó por equilibrar sus cuentas y por lo tanto gastar en equipamiento para su fábrica no era una de las prioridades en comparación con llegar al final de la temporada.

Por ello, ha sido necesaria la llegada de James Vowles, que tiene un profundo conocimiento de cómo funciona Mercedes, para darse cuenta de hasta qué punto la escudería está por detrás de sus rivales.

La buena noticia es que ahora mismo estamos ante un momento de auge para los equipos en lo que se refiere a ingresos y valores potenciales. Y sus propietarios, Dorilton Capital, son muy conscientes de que también tienen que proteger su inversión manteniéndose al día con el resto de escuderías. Williams debería tener instalaciones de última generación, aunque no haya planes potenciales de venta en estos momentos.

La cuestión es que lleva un tiempo planificar y afrontar proyectos de infraestructura, y lo que es más importante, ahora tienen que realizarse bajo los estrictos límites de gastos. Aunque se disponga del dinero y la voluntad de darle un buen lavado de cara a la fábrica, hay un límite sobre lo que se puede destinar cada año a gastos de ese tipo.

Eso se ha convertido en un tema de debate en los últimos meses, ya que Williams, Alpine o Sauber, quienes redujeron sus gastos en tiempos complicados, intentan ahora mejorar sus instalaciones.

"Veinte años de falta de inversión es la razón por la que hoy estamos donde estamos", dijo Vowles. "Pero estoy en una posición afortunada en la que mis predecesores no estaban: tenemos inversión, una inversión significativa, detrás de nosotros".

"De hecho, hay un fuerte deseo de que Williams vuelva a ser competitivo. Pero para ello hace falta inversión. Así que el dinero está disponible y preparado. Pero el límite de costes se divide en dos partes importantes. Está el tope de gastos operativos, de unos 145 millones de dólares, que es el que todo el mundo conoce y del que todo el mundo habla".

"Tal vez más oculto que eso, hay un CapEx, una versión de gastos de capital del límite de costes. Es un poco complicado, pero son 36 millones repartidos en cuatro años. Pero si quieres, cada año puedes gastar seis o siete de esa cantidad, si lo haces de forma equitativa", explicó.

Vowles is under no illusion about the difficulty of the task facing Williams given its infrastructure deficit

