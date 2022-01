Williams sumó puntos en 2021 por valentía, dice Capito

Después de terminar último en el campeonato de constructores durante tres años consecutivos, Williams subió al octavo lugar en la clasificación en 2021, donde el equipo disfrutó de su temporada más exitosa desde 2017.

Williams puso fin a una sequía de puntos que se remontaba al GP de Alemania 2019 cuando terminó séptimo y octavo en Hungría, aprovechando una accidentada carrera para que tanto Nicholas Latifi como George Russell entraran en los puntos.

Russell sumaría más puntos en Bélgica, Italia y Rusia, y logró el primer podio del equipo desde Azerbaiyán 2017 al conseguir el segundo puesto en la carrera de Spa, que en realidad fueron un par de vueltas detrás del coche de seguridad por el mal tiempo.

Capito, jefe de Williams, dijo que los resultados obtenidos luego del receso por el verano europeo "no se esperaban", pero que sus casi fracasos en las carreras anteriores habían proporcionado una motivación adicional a todo el equipo después de pasar los dos años anteriores en gran medida al fondo del clasificador.

"Cuando empezamos a conseguir la 11° posición, y vemos que podemos correr con algunos coches en la parte media, por supuesto que también da un impulso", dijo Capito a Motorsport.com.

"Te mueves más y mejoras más si estás en la posición en la que puedes luchar con otros coches y competir con otros. Y esto es también lo que encontramos con los pilotos: tienen una motivación completamente diferente si sólo están corriendo en la parte trasera del pelotón o si pueden estar en una pelea".

"En Barcelona, la lucha con George y Fernando (Alonso) fue fantástica y dio a George mucha confianza en que el coche no es tan malo y que podíamos conseguir puntos. Así lo cree el equipo".

"Por supuesto que en Barcelona nos beneficiamos de la primera curva. Pero aún debes pasar por ahí y terminar la carrera y mantener esa posición".

Nicholas Latifi, Williams FW43B, George Russell, Williams FW43B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell estuvo a punto de puntuar en Paul Ricard, en el Red Bull Ring y en Silverstone, pero fue en Hungaroring donde Williams dio por fin un paso adelante.

"Creo que el equipo ha tomado decisiones muy valientes en Budapest en cuanto a la elección de neumáticos, también para mantener esa posición", dijo Capito.

"Así que el equipo tiene que tener la sensación de que es por mérito, y creo que es por mérito, porque si estás en posición de sumar puntos y no puedes hacerlo, entonces no has hecho tu trabajo", dijo Capito.

"Pero como estábamos en posición de sumar puntos, y terminar en los puntos con los dos coches, entonces empezamos a decir 'OK, ¿podemos hacer más?' Y luego, con un par de carreras con puntos, fue realmente bueno".