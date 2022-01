El trágico destino del as italiano que se sintió un extraño en Ferrari

Entre la considerable colección de recuerdos acumulados a lo largo de toda una vida en el mundo del deporte motor, hay dos pequeños trofeos que están en una estantería de mi oficina. Uno de ellos, ganado por mi héroe de la infancia, Jean Behra, es del Gran Premio de Caen de 1957, mientras que el otro, del mismo año, fue concedido por el Automobile Club Roma y lleva la inscripción "Luigi Musso, Campione Italiano Assoluto".

Tras la muerte de Alberto Ascari en un accidente probando en Monza en mayo de 1955, el automovilismo italiano estaba sumido en la desesperación. Se había ido un piloto tan grande como el automovilismo ha conocido, y se buscaba urgentemente una nueva superestrella local. Se esperaba que dos jóvenes, Luigi Musso y Eugenio Castellotti, pudieran serlo.

En aquella época, los pilotos de carreras cobraban monedas de cinco y diez céntimos, pero eso no les importaba a Musso y Castellotti, ambos de origen acomodado, y que corrían en coches porque los apasionaba. Luigi, hijo de un diplomático, nació en Roma en 1924 y creció en un palacio de la legendaria Via Veneto. Después de comprar un Maserati A6GCS de 2 litros, empezó a destacar en las carreras de coches deportivos italianos, y en 1954 terminó tercero en la Mille Miglia y segundo en la Targa Florio.

Este mismo año también condujo de forma esporádica para el equipo Maserati de F1. Musso ganó en Pescara y terminó la temporada con un magnífico segundo puesto en el Gran Premio de España, por detrás del Ferrari de Mike Hawthorn, pero por delante del Mercedes de Juan Manuel Fangio. Al año siguiente (1955) Musso fue miembro a tiempo completo de la escudería, y al final de la misma cambió a Ferrari.

La carrera de Musso en Maranello no pudo empezar mejor: en el Gran Premio de Argentina cedió su coche a Fangio, cuyo coche se rompió, y el argentino se encaminó al triunfo, dando a Luigi una victoria compartida. Sin embargo, en mayo se lesionó gravemente en los 1.000 km de Nurburgring y se perdió gran parte de la temporada.

Musso se unió a Ferrari para la temporada de 1956, pero se perdió gran parte del año por una lesión. Photo by: Motorsport Images

En el Gran Premio de Italia, Musso peleó furiosamente con su compañero de equipo Castellotti por el liderato, y más tarde en la carrera se le pidió una vez más que cediera su coche a Fangio. En esta ocasión, Luigi, un italiano con posibilidades de ganar en Monza, se negó a hacerlo y era líder a pocas vueltas del final cuando se rompió un brazo de dirección.

Puede que fueran rivales acérrimos, pero fuera de la pista, Musso y Castellotti -como Tazio Nuvolari y Achille Varzi 20 años antes- siempre tuvieron una relación amistosa, y Luigi se quedó atónito cuando Eugenio murió en un accidente durante un test en Módena en marzo de 1957. Dos meses antes habían compartido el Ferrari ganador con Masten Gregory en los 1000 km de Buenos Aires.

Ahora, de repente, Musso era el único piloto italiano de importancia, y era una presión que sentía profundamente. Tras la marcha de Fangio a Maserati, Musso tuvo como compañeros en Ferrari a Peter Collins y a Mike Hawthorn, que regresaba, y no era una situación en la que Luigi se sintiera cómodo, ya que los dos ingleses eran muy amigos, e incluso en este equipo, el más italiano, se sentía como un extraño.

"Me llevaba muy bien con Mike y Peter", dijo Phil Hill, entonces miembro del equipo Ferrari de coches deportivos, "pero realmente no me gustaba la forma en que trataban a Musso: nunca dejaban pasar la oportunidad de menospreciarlo".

A pesar de todo, en 1957 Musso fue rotundamente el piloto más exitoso de Ferrari. El equipo no ganó ningún gran premio ese año, pero Luigi fue segundo en Rouen y en Aintree, y ganó la carrera de Reims, no válida para el campeonato. Al final de la temporada, fue tercero en las posiciones, sólo superado por Fangio y Stirling Moss.

Sin embargo, la vida de Musso era un caos en muchos sentidos. Por un lado, tenía una nueva novia, Fiamma Breschi, por la que había dejado a su mujer y a sus hijos; por otro, su desesperación por el dinero le estaba pasando factura. Había realizado varias inversiones empresariales desacertadas y, además, era un jugador empedernido.

"Luigi", me dijo Fangio, "nunca pudo resistirse a un casino...".

No ganó ningún gran premio por el campeonato mundial, pero Musso fue el piloto más exitoso de Ferrari en 1957. Photo by: Motorsport Images

A pesar de todo, la temporada de 1958 empezó bastante bien. En Argentina, Musso quedó muy cerca del Cooper de Moss luego de que Ferrari fue engañado al creer que Stirling tendría que parar para cambiar los neumáticos, cosa que nunca hizo. Luigi ganó el GP de Siracusa y, junto con Olivier Gendebien, la Targa Florio. En Mónaco fue segundo, y luego sobrevivió ileso a un aparatoso accidente en Spa.

Lo siguiente en la agenda de la F1 era el Gran Premio de Francia, pero el fin de semana anterior llegó la Carrera de los Dos Mundos, en la que Ferrari y Maserati se enfrentaron a los coches de Indianápolis en el óvalo de Monza.

"Fue una valentía sin precedentes que no se ve a menudo", dijo Hill. "El peralte de Monza era muy rápido, y también muy duro. Observé a Musso haciendo pruebas y, cuando vi lo que estaba pasando, me dije que había que ponerle un cinturón de seguridad a esa cosa. No era una cuestión de pensar en accidentes, ¡era el hecho de que casi salía rebotado de la cabina! Era la primera vez que se utilizaban los cinturones en Europa, y eran sólo para mantenernos en el coche..."

El día de la carrera, Musso lideró las primeras vueltas y luchó con fuerza contra la brigada de coches estadounidenses hasta que el agotamiento por los gases de metanol le pasó factura y el coche, cedido a un desinteresado Hawthorn y más tarde a Hill, acabó tercero. El heroísmo de Musso, según supe años después, causó una profunda impresión en un novato de la USAC de 23 años, un tal A.J. Foyt.

Así que finalmente a Reims, donde Luigi había ganado el año anterior. Esta carrera tradicionalmente pagaba más que cualquier otra del calendario europeo, y otra victoria serviría para saldar sus deudas de juego. En su esfuerzo por mantenerse junto a Hawthorn, con quien se había clasificado segundo, en la décima vuelta Musso perdió una rueda a la salida de la primera curva ultrarrápida, Calvaire, y cayó en una zanja. Salió despedido del Ferrari, sufrió graves lesiones en la cabeza y murió poco después de llegar al hospital.

"Ese fin de semana fue mi primera carrera de F1", dijo Hill, "y fue muy triste. Me agradaba Musso, que siempre fue amable conmigo, y lo recuerdo como un tipo atractivo con un sentido del humor seco; había una elegancia natural en él, pero también una especie de tristeza innata. De alguna manera, no me sorprendió que terminara como lo hizo".

Musso (a la derecha con el diseñador de Ferrari Carlo Chiti) murió en un accidente en Reims en 1958. Photo by: Motorsport Images