Presentación de McLaren para la F1 2026

La nueva pantalla del garaje de Williams es la estrella inesperada de los test de Bahréin

Los monitores del garaje del equipo de Grove han incorporado "ojos" animados durante los test de Bahréin.

Alex Harrington
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

Si has estado atento a los test de hoy en Bahréin y pudiste apartar la vista del bastante intrigante diseño de los pontones de Audi, entonces habrás visto lo que Williams ha añadido a sus garajes. La escudería de Grove ha incorporado un par de ojos animados en la parte trasera de sus monitores mediante una pantalla y rápidamente se han convertido en el tema de conversación del paddock.

Aunque Williams se perdió el shakedown en Barcelona a finales de enero, el jefe del equipo, James Vowles, se ha mostrado confiado en el trabajo de su escuadra hasta ahora esta temporada.

"Un día sólido para nosotros en términos de acumular kilometraje", dijo tras la primera jornada de pruebas en Sakhir. "Nuestra intención en todo momento fue simplemente asegurarnos de completar el kilometraje necesario para aprender y entender el chasis, la unidad de potencia y empezar a eliminar los fallos del sistema.

"Habrá muchos, y estos próximos tres días consisten en establecer una buena base desde la cual trabajar, y luego podremos construir rendimiento a partir de ahí. En cuanto al coche, lo que puedo decir es que no tiene vicios, no hay nada particularmente malo, pero claramente tenemos que profundizar en los detalles."

 

Hay un detalle que está circulando, sin embargo, pero no está conectado con el coche. Es el monitor que cuelga frente al piloto en el garaje. Normalmente mostraría al piloto una amplia gama de datos y transmisiones en vivo mientras está sentado en el auto esperando su próxima salida, pero Williams le ha dado una tarea adicional: entretener a todos nosotros sentados frente a nuestros televisores.

"Siempre estamos buscando formas de innovar y ampliar los límites en cómo conectamos con los aficionados, y estas nuevas pantallas son un ejemplo de ello", dijo un portavoz del equipo a Motorsport.com. "Estamos satisfechos de que hayan generado tanto interés y esperamos mostrar qué más pueden hacer."

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Como si saliera de una película de Pixar, los ojos parpadean y se mueven. De hecho, recuerda a la Sphere de Las Vegas, que también luce ojos que siguen a los coches mientras corren en la ciudad. Esto probablemente acompañará al equipo a Australia para el primer Gran Premio de la temporada, y si no lograste verlo hoy, todavía queda mucho más por ver esta semana. Asegúrate de mantenerte al día a través de nuestra cobertura en vivo.

