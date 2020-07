Wolff: Parada extra en pits de Bottas era necesaria

Durante el arranque del Gran Premio de Hungría, Valtteri Bottas descendió hasta la sexta posición en una largada en la que estuvo cerca de cometer una infracción. A pesar de ese capítulo regresó para ubicarse tercero en las últimas 20 vueltas de la competencia.

En la parte final, Bottas alcanzó al Red Bull de Max Verstappen para presionarlo por el segundo lugar después de cerrar una brecha de siete segundos. Sin embargo, esa diferencia se amplió cuando fue llamado por su equipo para una tercera parada en boxes al final de la vuelta 49.

La decisión de meter al finlandés en los pits lo dejó 20 segundos detrás del holandés, y aunque logró cerrar de nuevo la diferencia con un nuevo juego de neumáticos, cruzó la línea de meta en tercero a una diferencia de 0.750 segundos.

El director del equipo de Mercedes, Toto Wolff, explicó después de la carrera que Bottas estaba padeciendo de desgaste de sus neumáticos luego de su segunda detención tras su búsqueda por alcanzar a Verstappen, lo que significaba que la única oportunidad para adelantar al Red Bull era cambiando la estrategia.

"No, habría estado mal [mantenerlo fuera] porque la llanta delantera izquierda comenzó a desgastarse bastante porque estaba presionando mucho", explicó el directivo del equipo Mercedes.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Creemos que pudo haberse quedado sin neumáticos, por eso decidimos ponerle el neumático duro de una manera similar a la del año pasado con Lewis Hamilton. En realidad, era la única oportunidad de intentar arrebatar la segunda posición”.

"Al final no fue suficiente. Hubo mucho tráfico intermedio que no logramos quitarnos lo suficientemente rápido y creo que fue un buen manejo de recuperación”.

Inicialmente, Bottas logró ganar dos segundos por vuelta sobre Verstappen después la última parada en pits solo para verse afectado por la lucha con el tráfico.

El finlandés dijo que inicialmente pensó que era la decisión correcta entrar a los pits y tener un nuevo juego de neumáticos para tratar de emular lo hecho por su compañero Hamilton en 2019 y que le permitió obtener la victoria en Hungría.

"En ese momento se sintió como algo positivo porque la diferencia de neumáticos entre Max y yo era bastante mínima", dijo Bottas.

"Si no me hubiera detenido, todo el mundo sabe lo difícil que es adelantar en esta pista, así que me sentí bastante feliz en ese momento, porque sabía que al final había una mayor diferencia de neumáticos y casi funcionó".

“Obviamente, tuve que adelantar a algunos rezagados. [Yo] perdí un poco de tiempo durante eso y al final fue cuestión de una o dos vueltas extras”.

“Era obvio que al final fui un poco más rápido, obviamente gracias también a los neumáticos más frescos, pero eso no fue suficiente ".

