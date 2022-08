Nissan e.dams confirma a Fenestraz y Nato para la Fórmula E 2023

Cargar reproductor de audio

Nissan ha anunciado su alineación para la temporada 2023 de la Fórmula E. El e.dams contará con la pareja gala que conforman Sacha Fenestraz y Norman Nato, que reemplazan a los anteriores Sebastien Buemi y Maximilian Gunther para la novena temporada del certamen eléctrico.

Esta noticia confirma el retorno de Nato a la Fórmula E, después de haber estado pilotando para Venturi esta pasada temporada. Por el otro lado, Fenestraz completará su primera temporada a tiempo completo, tras haber hecho su debut en el pasado ePrix de Seúl en sustitución del lesionado Antonio Giovinazzi, de Dragon Racing.

Fenestraz viene de competir en la Súper Fórmula y el Súper GT en Japón desde 2020, pero también es un habitual del paddock de la Fórmula E, habiendo ejercido de piloto reserva en Jaguar durante las dos últimas temporadas.

El ex piloto junior de Renault condujo para Jaguar en el test de jóvenes pilotos de la Fórmula E celebrado en 2020 en Marrakech, y fue el primer piloto en probar el Gen3 del equipo en unos test privados a principios de este año.

Fenestraz reveló a Motorsport.com que el acuerdo con Nissan ya se venía gestando desde hace tiempo, y que terminó por concretarse tras su primera victoria en la Super Fórmula en Sugo, el pasado mes de junio.

"Fui a [la sede de e.dams en] Le Mans para una jornada de simulador y fue muy bien", recordó Fenestraz. "Al día siguiente fuimos a París para reunirnos con Tomasso [Volpe, director mundial de deportes de motor de Nissan] y Cyrille [Jourdan, director deportivo de e.dams]".

"Sabía que me darían una respuesta por aquellas fechas, fuese sí o no, y justo después de mi victoria me dieron el sí definitivo. Literalmente, mientras me dirigía a la rueda de prensa, mi padre me llamó para darme la noticia, así que me alegré por partida doble".

Sacha Fenestraz, durante un test para novatos con el equipo Jaguar en la Fórmula E Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Fenestraz continuó su temporada con otra victoria, esta vez en la cita de Fuji del Súper GT, junto a su Ritomo Miyata, compañero de equipo en TOM'S. La semana siguiente, debutó en la Fórmula E, en Seúl, donde terminó en 16º lugar (igualando el mejor resultado de Giovinazzi de la temporada).

A falta de dos carreras, marcha en segunda posición en la clasificación general de la Super Fórmula, por detrás de Tomoki Nojiri. Paralelamente, él y Miyata lideran la tabla de la Súper GT una vez llegado al ecuador de la temporada.

Fenestraz admite ser cauto a la hora de fijar unas expectativas para su primera campaña a tiempo completo en la Fórmula E, especialmente tras la difícil temporada de Nissan en 2021. La marca nipona terminó el año como el noveno equipo mejor clasificado. Sin embargo, el equipo espera dar un salto adelante con los nuevos Gen3.

"[Su participación en Seúl] llegó en el momento perfecto para mí, ya que así tengo la experiencia de haber competido en, al menos, una carrera. Aunque fuese en el último ePrix, aprendí mucho", dijo. "El nivel es muy alto; solo hizo falta una carrera para que me diese cuenta de lo duro que es".

"Realmente no sé qué esperar, y las últimas temporadas de Nissan han sido difíciles, pero parece que han encontrado algo en el coche que les estaba restando rendimiento desde el comienzo de la era Gen2, y lo han cambiado".

La alineación de Nissan en la última temporada estuvo compuesta por Sébastien Buemi y Maximilian Guenther, pero el primero dejará el equipo e.dams, para el que ha corrido desde el inicio de la Fórmula E, para unirse a Envision Racing (aún sin confirmar), mientras que el futuro de Guenther sigue siendo incierto.