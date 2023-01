Wehrlein contiene a Dennis para ganar en Diriyah

Pascal Wehrlein completó en Diriyah una carrera a la remontada, imponiéndose ante sus rivales en una apretadísima prueba de principio a fin.

La carrera empezó con una colisión múltiple entre Mitch Evans, Lucas di Grassi y Oliver Rowland, que obligó a sacar el coche de seguridad y permitió a Wehrlein empezar a escalar posiciones.

El piloto de Porsche esperó hasta la vuelta 13 para lanzar su primer ataque, adelantando a Jake Hughes. Con un gran ritmo, Wehrlein alcanzó al poleman, Sébastien Buemi, y no tardó mucho en sobrepasarle, aprovechando que el suizo se salía de la trazada para activa su primer aumento de potencia.

Con esa acción, Pascal solo tenía a un piloto por delante: Sam Bird. El británico fue testigo de cómo el Porsche se colocaba a su rueda hacia el ecuador de carrera, y aunque se postulaban como favoritos, cualquiera de los cinco primeros clasificados podía ganar.

Wehrlein dio inicio a las hostilidades en el giro 25, cuando se lanzó a por Bird en la chicane de la curva 18. Sin embargo, no logró parar su monoplaza a tiempo, devolviéndole la cabeza de carrera a Bird.

Lucas di Grassi, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro, battles with Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6, Rene Rast, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04, ahead of Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, an the rest of the field on the opening lap

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images