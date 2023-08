Rahal prescinde de Harvey y eleva a Daly en Gateway

Daly pilotará para su tercer equipo de IndyCar de la temporada, tras haber perdido su asiento a tiempo completo para 2023 en Ed Carpenter Racing en favor de Ryan Hunter-Reay después de Detroit. Luego sustituyó dos veces a Simon Pagenaud en Meyer Shank Racing en Mid-Ohio y Iowa.

Harvey se unió a RLL de Shank en 2022 y se encuentra 22 en el campeonato de pilotos, que es donde terminó en puntos la temporada pasada. Se esperaba que se trasladara a otro lugar en 2024, pero el propietario del equipo, Bobby Rahal, ha decidido hacer el cambio ahora para "calibrar otros talentos de carreras" en los últimos tres eventos del calendario.

"En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Jack Harvey por todos sus esfuerzos en nombre de RLL durante el último año y medio", dijo Rahal. "Se comprometió plenamente con el equipo, pero por alguna razón, no fuimos capaces de lograr los resultados que él o el equipo se merecen y le deseamos lo mejor en el futuro.

"Utilizaremos las tres últimas carreras de la temporada para probar otros talentos de la competición. Estoy muy contento de que Conor haya aceptado unirse a nosotros.

"Se ha mostrado fuerte allí y creo que puede aportar valor al equipo a la vez que nos proporciona un gran esfuerzo. Estoy deseando tenerle con nosotros".

Jack Harvey, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Foto: Gavin Baker / Motorsport Images

El piloto para competir en el coche marcado con el # 30 para las carreras en Portland y Laguna Seca se dará a conocer en una fecha posterior.

Harvey dijo de su liberación: "No es ningún secreto que mi tiempo en RLL no fue como estaba previsto. No fue por falta de esfuerzo. Me voy seguro de haber puesto todo de mí en cada momento como miembro del equipo".

"Estoy agradecido por el tiempo y el esfuerzo que todos los miembros de la tripulación han dedicado a lo largo de los dos últimos años. Ha sido un reto para todos. Amo a mi tripulación y su apoyo incondicional.

"Sólo el tiempo dirá lo que nos depara el futuro. Estoy más motivado que nunca para encontrar un nuevo hogar en la IndyCar y demostrar lo que soy capaz de hacer al volante de un coche de carreras.

"No nos definen nuestros fracasos, sino cómo respondemos a ellos".

Conor Daly, Meyer Shank Racing Honda Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Daly, veterano de la serie, ha disputado 107 carreras de IndyCar desde su debut en 2013. Ha competido en seis de las últimas siete carreras de Gateway y ha obtenido cuatro top-10 en el óvalo de 1,25 millas, siendo su mejor resultado un quinto puesto en 2017.

"Significa mucho tener la oportunidad de conducir para el equipo Rahal Letterman Lanigan Racing", dijo. "Conozco a Bobby desde que era niño, nuestras familias están muy unidas.

"Mike Lanigan es alguien que conoce a mi padre desde hace mucho tiempo, y yo también le conozco bien. Y David Letterman también es amigo de nuestra familia, así que es muy especial tener la oportunidad de pilotar para esta organización.

"Obviamente, haré el mejor trabajo que pueda para que se sientan orgullosos y para que sus socios se sientan orgullosos. Estoy emocionado por la oportunidad de volver a ponerme al volante en uno de mis circuitos favoritos, el World Wide Technology Raceway."