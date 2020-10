Moto2: pole con récord de Lowes en Aragón

Lowes consiguió su primera pole en cuatro años y lo hizo en el mismo circuito donde lo logró por última vez. El británico, que viene de ganar la última carrera, además rebajó en más de medio segundo el récord absoluto de Motorland.

"Los primeros días ha hecho frío, pero ahora está bien. Me he sentido muy bien todo el fin de semana. He ido bien en general, incluso con gomas usadas. Quiero hacer una buena batalla mañana. Después de ganar en Le Mans, luchar por hacerlo de nuevo o al menos por el podio estaría muy bien", comentó Lowes.

A 0,148 segundos de Lowes se clasificó segundo Marco Bezzecchi, por lo que dos de los principales rivales de Luca Marini por el título saldrán por delante de él. El italiano solo pudo ser séptimo, a pesar de ser el último de los pilotos que también rebajaron el récord de Motorland. Fabio Di Giannantonio cerrará la primera fila.

La segunda estará formada por Jake Dixon, Marcos Ramírez y Jorge Navarro. Jorge Martín –octavo y que lideró la Q1–, Augusto Fernández y Remy Gardner completaron el top 10.

El segundo del Mundial, Enea Bastianini, partirá 12º.

Top 10 de la Q2 del GP de Aragón 2020 de Moto2

Top 4 de la Q1 del GP de Aragón 2020 de Moto2

Cla Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia 1 Jorge Martín Kalex 5 1'52.630 2 Tetsuta Nagashima Kalex 8 1'52.724 0.094 3 Simone Corsi MV Agusta 7 1'52.736 0.106 4 Thomas Luthi Kalex 8 1'52.774 0.144

Fotos del GP de Aragón 2020 de Moto2