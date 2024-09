Argentina vuelve al Mundial de Motociclismo con Valentín Perrone en Moto3

Argentina volverá a estar representada en el Campeonato Mundial de Motociclismo a partir del año que viene de la mano de Valentín Perrone, piloto de 16 años que nacido en Barcelona y nacionalizado argentino.

Perrone será el compañero del australiano Jacob Roulstone, quien actualmente está en su primera temporada con el equipo en Moto3, que en 2025 volverá a vestir de naranja KTM y volverá a tener motos KTM RC4.



Perrone, que tendrá 17 años al inicio del campeonato 2025, se posicionó como uno de los nombres destacados de la Red Bull MotoGP Rookies Cup este año al ganar en Mugello y Misano y hacer otras cuatro apariciones en el podio en su camino hacia la tercera plaza de la clasificación final. También está en la pelea por los tres primeros puestos de la categoría European Talent Cup como parte de la serie FIM JuniorGP y ha cosechado tres trofeos hasta la fecha: su clasificación más alta es un 2º puesto en la reciente octava ronda en Jerez.

Valentino Perrone, Red Bull KTM Tech3 Photo by: Red Bull KTM Tech3

"Dar el paso a Moto3 es un sueño hecho realidad para mí y estoy muy contento de unirme a mi nueva familia, el equipo Red Bull KTM Tech3, para las dos próximas temporadas. Quiero dar las gracias a Hervé Poncharal por confiar en mí, y a mi equipo que me ha ayudado a alcanzar este objetivo. 2025 será un año de aprendizaje, pero estoy muy emocionado por este nuevo viaje", dijo Perrone en el anuncio del equipo.



Hervé Poncharal, director del equipo Red Bull KTM Tech3, comentó: "Estamos orgullosos de anunciar el fichaje de Valentin Perrone, que completa nuestra alineación de Moto3 2025. Lo he seguido de cerca durante todo el año, y me ha sorprendido su nivel y la progresión que ha hecho, luchando todas las carreras con los mejores pilotos. Se une a Jacob para formar un dúo joven y enérgico australiano-argentino, y estoy seguro de que se ayudarán mucho mutuamente".

"También es el momento de anunciar nuestro regreso al naranja, ya que nuestra escuadra de Moto3 volverá a su decoración original, bajo el nombre de Red Bull KTM Tech3, que se alinea perfectamente con nuestro proyecto MotoGP 2025. La estrecha relación que mantenemos tanto con KTM como con Red Bull convierte a nuestra escuadra en la plataforma perfecta para dar la bienvenida a los mejores pilotos de la próxima generación".