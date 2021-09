Bagnaia: Quisiera una buena batalla con Quartararo

Segundo de la general, ganador en la última y espectacular carrera de Aragón y segunda pole consecutiva, Pecco Bagnaia está en su mejor momento y espera aprovecharlo en su carrera de casa, el Gran Premio de San Marino, para recortar puntos al líder del certamen, Fabio Quartararo, con el que le gustaría tener una bonita lucha.

“Este año hemos perdido en algunas ocasiones un poco la serenidad. Hemos hecho tres o cuatro carreras que me encontraba bien, pero siempre pasaba algo. Pero desde la primera de Austria me encuentro perfecto con todo. Aquí hemos tocado muy poco en la puesta a punto de la moto. Como ha llovido en alguna sesión no hemos podido dar muchas vueltas con gomas usadas para hacer cambios, y además teníamos cosas que probar, pero todo ha ido perfecto”, explicó el corredor de Ducati.

Para Pecco, la de este sábado ha sido la tercera pole de la temporada y la segunda consecutiva, batiendo el récord de la mejor vuelta de la pista de Misano.

“En el time attack no me esperaba un 31.0. En el primer intento he ido lento, 31,6, y me ha costado un poco. Luego, simplemente he dejado trabajar el tren delantero, he empujado mucho en la vuelta de colocación y todo ha ido mucho mejor que en primer intento. Siempre aprendo cosas y eso es muy bueno”, resumió.

Bagnaia es segundo de la general, a 53 puntos del sólido líder Quartararo, que como en Aragón saldrá tercero. Pero esta vez parece que está más fuerte que entonces.

“En Aragón, Fabio también era muy fuerte. Creo que con Marc [Márquez] teníamos los tres el mejor ritmo. Luego en carrera parece que tuvo problemas con la presión del neumático, son cosas que pasan cuando no vas con tráfico. Tenemos un buen ritmo, no he tenido que hacer nada raro para ser rápido, solo constancia con goma usada”.

“Tenemos que mirar algunas cosas. Hemos perdido una sesión por la lluvia, pero podemos ajustar algo mañana en el warm up”.

De cara a la carrera, las previsiones dan posibilidades de lluvia.

“Prefiero una carrera en seco, en mojado siempre es más fácil cometer errores, en agua no hay agarre con este asfalto. Me gustaría tener una buena lucha con Fabio, siempre es muy duro y me gustaría pelear con él, aunque si puedo salir, escaparme y ganar en solitario quizá me gustará más”, zanjó el de Torino.

