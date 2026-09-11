Bezzecchi vence a los hermanos Márquez para liderar el viernes de MotoGP en Misano
Una sesión de práctica muy reñida apunta a que se está gestando una feroz batalla entre Aprilia y Ducati en el Gran Premio de San Marino.
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Marco Bezzecchi superó por una décima de segundo a Marc Márquez para encabezar los entrenamientos del Gran Premio de San Marino de MotoGP el viernes.
El piloto oficial de Aprilia marcó un mejor tiempo de 1m30.144s en las fases finales de la sesión, batiendo a la Ducati del vigente campeón del mundo por poco más de una décima de segundo.
Alex Márquez, con una Ducati de Gresini, terminó apenas por detrás en la tercera posición, mientras que el dúo de VR46 formado por Fabio di Giannantonio y Franco Morbidelli completó el top cinco en presencia del jefe del equipo, Valentino Rossi, en el circuito.
Al inicio de la sesión de una hora, Alex Márquez y Bezzecchi intercambiaron los mejores tiempos en lo más alto de la tabla, con muy poca diferencia entre Ducati y Aprilia en el circuito de 4.2 km.
Bezzecchi fue el primero en rebajar la referencia de Marc Márquez en la FP1 con un 1m31.333s, antes de que Alex Márquez marcara la primera vuelta en la franja del 1m30s para colocarse al frente.
A unos 25 minutos del inicio de la sesión, Aprilia montó un neumático blando nuevo en la parte trasera de la moto de Bezzecchi, y el italiano marcó de inmediato dos vueltas rápidas para recuperar el primer puesto, la más rápida con un 1m30.829s.
Los tiempos por vuelta empezaron en el último tercio de la sesión, con di Giannantonio, Luca Marini y Pedro Acosta turnándose en lo más alto.
Siguieron más vueltas rápidas en los últimos 10 minutos, con Bezzecchi tomando brevemente el primer puesto con la Aprilia, hasta que Marc Márquez lo relegó con 1m30.247s. Alex Márquez volvió a la pelea poco después, superando a Bezzecchi por solo 0.002s para subir a la segunda posición.
Pero Bezzecchi aún tenía algo guardado, registrando un tiempo de 1m30.144s justo cuando el reloj llegaba a cero para terminar el día como el más rápido de todos.
Esto marcó la tercera vez en tres fines de semana que impuso el ritmo el viernes, tras haber sido también el más rápido en su regreso en Silverstone y de nuevo en Aragón hace quince días.
Los hermanos Márquez terminaron segundo y tercero en la tabla de tiempos, con Marc por delante de Alex, mientras que di Giannantonio y Morbidelli quedaron a menos de una décima en cuarto y quinto lugar.
Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Mientras tanto, Acosta se recuperó de una caída en la FP1 para marcar el sexto mejor tiempo a bordo de la KTM, a 0.344s del ritmo marcado por Bezzecchi.
Marini, de Honda, disfrutó de un gran día en casa, mostrando un ritmo impresionante en la FP1 antes de ser el séptimo más rápido por la tarde.
Lo siguió Johann Zarco, de LCR, mientras que Pol Espargaró sorprendió al pelotón al terminar noveno como sustituto de Maverick Viñales en Tech3 KTM.
A pesar de la avalancha tardía de mejoras, Jorge Martín, de Aprilia, se aferró al 10º puesto, superando a Enea Bastianini, de Tech3, por solo 0.016s para asegurar el pase directo a la Q2.
El piloto de Trackhouse Raúl Fernández, sin embargo, no tuvo tanta suerte, ya que cayó al 12º puesto en las fases finales de los entrenamientos.
Fermín Aldeguer también terminó lejos del ritmo en 13ª posición para Gresini, mientras que Francesco Bagnaia fue nuevamente la Ducati más lenta, en 19ª posición.
Yamaha volvió a sufrir con su rendimiento, con Fabio Quartararo terminando a un segundo del ritmo con la mejor de las M1, en 16ª posición.
MotoGP - GP de San Marino - Práctica
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|25
|
1'30.144
|168.849
|2
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|23
|
+0.103
1'30.247
|0.103
|168.657
|3
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|27
|
+0.185
1'30.329
|0.082
|168.504
|4
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|25
|
+0.241
1'30.385
|0.056
|168.399
|5
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|21
|
+0.271
1'30.415
|0.030
|168.343
|6
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|24
|
+0.344
1'30.488
|0.073
|168.207
|7
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|24
|
+0.496
1'30.640
|0.152
|167.925
|8
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|27
|
+0.510
1'30.654
|0.014
|167.899
|9
|P. Espargaró Tech3 GasGas Factory Racing
|44
|KTM
|23
|
+0.530
1'30.674
|0.020
|167.862
|10
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|26
|
+0.546
1'30.690
|0.016
|167.833
|11
|E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing
|23
|KTM
|24
|
+0.560
1'30.704
|0.014
|167.807
|12
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|26
|
+0.572
1'30.716
|0.012
|167.785
|13
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|22
|
+0.614
1'30.758
|0.042
|167.707
|14
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|26
|
+0.715
1'30.859
|0.101
|167.521
|15
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|25
|
+0.799
1'30.943
|0.084
|167.366
|16
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|26
|
+1.034
1'31.178
|0.235
|166.935
|17
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|25
|
+1.119
1'31.263
|0.085
|166.779
|18
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|21
|
+1.137
1'31.281
|0.018
|166.746
|19
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|19
|
+1.315
1'31.459
|0.178
|166.422
|20
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|23
|
+1.423
1'31.567
|0.108
|166.225
|21
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|19
|
+1.927
1'32.071
|0.504
|165.315
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