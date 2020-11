Morbidelli ganó con una suspensión trasera que Viñales descartó

Morbidelli sumó su segunda victoria de la temporada en Teruel y se metió de lleno en la lucha por el campeonato, situándose cuarto de la general, a 25 puntos del líder, Joan Mir, cuando faltan tres carreras para el final de la temporada.

El italiano es, de los cuatro pilotos de Yamaha, el único que no dispone de una M1 2020 y compite con una 2019 A-Spec, siendo el último en recibir piezas nuevas, una vez el resto de corredores de la marca ya las han probado.

En el Gran Premio de Teruel, según explicó el propio Morbidelli, pudo utilizar, por primera vez esta temporada, la nueva suspensión trasera que el fabricante Ohlins suministra a los equipos con los que trabaja en MotoGP, que son la mayoría.

“Hemos probado la nueva suspensión trasera. La moto funcionaba mejor, se comportaba muy bien y esto es muy positivo”, explicó el piloto de Petronas el sábado de Teruel, tras marcar el segundo mejor tiempo en la Q2.

Suzuki fue el primer equipo en incorporar la nueva suspensión, ya desde el inicio del campeonato. Honda la introdujo a partir del test de Misano, tras probarla, y tanto Alex Márquez como Cal Crutchlow admitieron haber notado una mejora.

Yamaha también aprovechó el test en el Circuito Marco Simoncelli, celebrado el pasado 15 de septiembre, para probar esta nueva pieza. Sin embargo, los corredores de la marca dispusieron de mucho material nuevo, entre otros, un espectacular tubo de escape.

Viñales descarta la suspensión nueva de Yamaha

Un mes después de aquel test, en conversación con Motorsport.com, Maverick Viñales admitía no estar utilizando ninguna de las piezas nuevas llevadas por Yamaha al ensayo de Misano.

“No hemos incorporado nada. Siempre pasa lo mismo, pruebas las piezas en el test y todo va muy bien, hay mucho agarre. Luego lo montas el viernes de gran premio y no va tan bien, costaba hacer los tiempos. Volvemos a la moto estándar”, se resignó Maverick.

Morbidelli, que logró su primer victoria en MotoGP el domingo anterior en el Gran Premio de San Marino, no pudo estar en el test dos días después por enfermedad.

Pero una vez descartada por los pilotos oficiales, el corredor italiano y su equipo mostraron interés por probarla, explicó su ingeniero de pista, Ramón Forcada, durante un podcast con Motorsport.com.

“Nosotros no estuvimos en el test de Misano y tampoco sé si la teníamos [disponible], porque normalmente, cuando llegan cosas nuevas primero las prueban los pilotos de fábrica”, relató Forcada durante la entrevista.

“Un amortiguador es una pieza muy cara [la misma suspensión para una SBK cuesta en torno a los 6.000 euros] y lo que no va a hacer Yamaha es comprar 10 sin saber si funciona. No sé si Maverick lo probó en Misano, sé que Valentino lo ha llevado alguna vez, pero no es una pieza tan nueva porque Suzuki la monta desde hace tiempo”, sigue Forcada.

Morbidelli acabó el primer libre de Teruel a casi un segundo, pero tras montar la pieza en el segundo, ya estuvo luchando por las primeras posiciones desde el FP3, que lideró, además del segundo puesto en parrilla y la victoria del domingo.

“Nosotros, basándonos en los comentarios de los pilotos oficiales y de los problemas que habíamos tenido la semana anterior [en el mismo circuito], pedimos a Yamaha poder probarlo. Lo montamos en el segundo libre, y de inicio no nos fue bien, como es normal. Pero vimos que ofrecía cosas buenas y cosas malas y, sobre todo, que las malas las podíamos resolver. Así que la seguimos usando todos los entrenamientos y en la carrera”, desvela Forcada, que supo tener paciencia y no descartar la nueva suspensión demasiado rápido.

El resultado fue inmejorable, y quizá si la pieza hubiera llegado a la moto de Morbidelli inmediatamente después del test de Misano, hubiera sido un impulso para el italiano.

“Es un problema de decisión de Yamaha y de trato a los equipos satélite, es normal que no se haga una inversión altísima para comprar una pieza que nadie ha confirmado que puede funcionar”, defiende Forcada a la fábrica.

Habiendo descartado Viñales la nueva pieza y con Valentino Rossi dos grandes premios fuera por haber dado positivo por COVID-19, Yamaha pudo facilitar a Morbidelli esta suspensión trasera de Ohlins.

La pregunta ahora es si podrá seguir disponiendo de ella en las próximas carreras.