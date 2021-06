Pol Espargaró: Honda no necesita una moto completamente nueva

Honda atraviesa el momento más delicado de su historia en MotoGP después de 21 grandes premios sin conseguir la victoria y apenas haber sumado dos podios en ese periodo. En 2021, su mejor resultado es la cuarta plaza que logró Takaaki Nakagami en Jerez y ninguno de sus pilotos está entre los 10 primeros de la clasificación. Además, la marca del ala dorada marcha penúltima en el campeonato de constructores.

Ni siquiera la vuelta de Marc Márquez después de nueve meses lesionado ha calmado la situación. Más bien todo lo contrario y su regreso a la competición puso de manifiesto aún más los problemas de la RC213V.

HRC se encuentra actualmente atada de pies y manos con el motor congelado hasta 2022 y tiene que buscar soluciones en otras áreas. En el aire ya flota la posibilidad de tener concesiones el próximo año si no consiguen ningún podio antes de acabar la temporada.

Después del Gran Premio de Catalunya, donde Pol Espargaró y Marc Márquez abandonaron por caída, los pilotos de MotoGP se quedaron el lunes en Montmeló para participar en la jornada de test oficial. El piloto de Granollers (Barcelona) acabó satisfecho y espera comprobar en Sachsenring si los avances fueron reales.

"Fue un test importante para nosotros. Probamos muchas cosas que creíamos que iban a funcionar y no fue así, y eso es positivo. En cambio, cosas que pensaba que no iban a ir bien nos funcionaron. Después de un test que fue bien, quieres es ir a otro sitio para poner la moto en pista de nuevo y ver si lo que has probado es correcto o no. Estamos en ese momento en el que estamos contentos, pero no sabemos qué esperar", dijo Polyccio a su llegada al GP de Alemania.

"La pretemporada fue muy perjudicial, solo cinco días en Qatar, y cuando llegaron las carreras de Europa y vino Marc nos dimos cuenta de que el problema era obvio. Ahora estamos en el proceso de conocer nuestros problemas, y luego tratar de entenderlos exactamente. Estamos en ese proceso en el que estamos probando algunas pequeñas cosas nuevas, pequeñas cosas del pasado que tal vez pensamos que pueden ser útiles".

"A partir de ese momento, construir nuevos chasis, nuevos basculantes, nuevas cosas que van a llegar pronto. Con toda la información que tenemos, todos los datos y todo el material que tiene Honda de ahora y del pasado, creo que podemos mejorar bastante la situación. No necesitamos construir una moto completamente nueva para solucionar los problemas que tenemos actualmente. Honda lleva muchos años en MotoGP y tienen datos increíbles de todos los problemas que han tenido durante su historia y tienen las soluciones", apuntó.

El Circuito de Sachsenring, a priori, se presenta como un buen escenario para que Honda se lleve una alegría. Aquí han ganado las todas las carreras que se han disputado desde 2010, las siete últimas con Marc Márquez.

“Espero que nos ayude tener un compañero de equipo rápido aquí. Al final te da las herramientas para ser rápido. Aquí Marc es muy rápido y la Honda en los últimos años ha funcionado muy bien. Cal (Crutchlow) y Taka (Nakagami) han ido bien aquí. Es evidente que Marc marca la diferencia en este circuito, pero eso es bueno. Espero que Marc esté para ganar la carrera, eso querrá decir que la moto funciona y que yo estaré, si me esfuerzo mucho, cerca de él. Así tenemos que comenzar el fin de semana: con mentalidad positiva y esperando que las cosas funcionen mejor en este circuito”, remacha.

Las fotos de la temporada 2021 de Pol Espargaró en MotoGP

