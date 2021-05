Schwantz: para Rossi es duro ver que no puede pelear por podios

El expiloto, campeón del mundo de 1993 con Suzuki, acumula en su hoja de servicios un total de 25 victorias, 51 podios y 29 pole position, todo ello siempre en la categoría de las motos pesadas.

Schwantz, que siempre ha tenido una conexión especial con Il Dottore, atendió al podcast ‘Tank Slappers’, de Motorsport Network, para charlar acerca de la actualidad del Mundial de MotoGP, que debido a la pandemia sigue a distancia, desde Estados Unidos.

Uno de los aspectos en los que el texano más se explayó fue en el análisis del momento de Rossi. Con solo cuatro puntos en su casillero tras las cuatro primeras paradas del calendario, el italiano firma el peor arranque de su historia, y que, al menos por el momento, no parece encontrar el camino que le lleve a salir del agujero en el que anda metido.

De alguna forma, Schwantz entiende perfectamente la frustración que embarga al corredor del equipo Yamaha patrocinado por Petronas porque, dice, él se encontró en una situación similar en 1995, que terminó por llevarle a tomar la decisión de colgar el casco antes del cuarto gran premio del año.

“Para un piloto, no pasárselo bien encima de la moto es una de las cosas más complicadas que hay. La situación de Rossi me recuerda a la que viví yo en las primeras carreras de 1995. Terminaba muy atrás, tanto las cronometradas como en las carreras y no podía pelear por el podio o por ganar como había hecho hasta entonces”, concede el norteamericano.

“Como piloto, encajar eso es muy duro. Las carreras son divertidas porque a todos nos encanta ganar. Pero cuando esa opción no está allí, correr deja de ser divertido”, añade el ‘Pajarito’, como se apoda al #34.

De las declaraciones del piloto de Tavullia de principios de curso se desprendía que estaba esperando que el campeonato se estabilizara en Europa para ver si así recuperada algo de pegada. No obstante, la caída sufrida en Portugal mientras peleaba por meterse entre los puntos, y la 17ª plaza lograda en Jerez, parecen indicar que los apuros que atraviesa el #46 no aparecen solo en aquellos trazados que no domina. Para el ex de Suzuki, eso es el indicativo más claro de la gravedad del asunto.

“Puede que [Rossi] pensara que el hecho de volver a Europa, más en Jerez que en Portugal; el correr en trazados que ya conocía y en los que ya había ganado, le ayudaría un poco a tirar para adelante. Pero es evidente que está sufriendo”, zanja Schwantz.

Más fotos de Kevin Schwantz

Kevin Schwantz, Team Suzuki MotoGP 1 / 78 Foto de: Suzuki MotoGP Kevin Schwantz 2 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Kevin Schwantz, Wayne Rainey y Niall MacKenzie 3 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Kevin Schwantz, Team Pepsi Suzuki leads 4 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Christian Sarron, Team Gauloises Blondes Yamaha Mobil 1, Eddie Lawson, Marlboro Yamaha Team Agostini, Kevin Schwantz, Team Pepsi Suzuki 5 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Barros, Kevin Schwantz, Luca Cadalora, Mick Doohan 6 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Eddie Lawson, Cagiva y Kevin Schwantz, Suzuki 7 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Kevin Schwantz, Suzuki 8 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Kevin Schwantz, Suzuki 9 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Kevin Schwantz, Suzuki 10 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Kevin Schwantz, Suzuki 11 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Wayne Rainey, Yamaha y Kevin Schwantz, Suzuki 12 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Kevin Schwantz 13 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Kevin Schwantz, Suzuki RGV 500 14 / 78 Foto de: Dave Dyer Kevin Schwantz 15 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mick Doohan, Kevin Schwantz, Wayne Rainey, John Kocinski 16 / 78 Podio: ganador de la carrera Alex Barros, Suzuki, tercer lugar Kevin Schwantz, Suzuki 17 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Alex Barros, Suzuki, tercer lugar Kevin Schwantz, Suzuki 18 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Cadalora, Wayne Rainey, John Kocinski y Kevin Schwantz 19 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Kevin Schwantz, Amy Dargan, Matt Birt, Dorna Comentaristas TV 20 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Kevin Schwantz 21 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Kevin Schwantz 22 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Kevin Schwantz 1989 RGV500 23 / 78 Foto de: Suzuki Kevin Schwantz 1989 RGV500 24 / 78 Foto de: Suzuki Kevin Schwantz 1989 RGV500 25 / 78 Foto de: Suzuki Kevin Schwantz 1989 RGV500 26 / 78 Foto de: Suzuki Mick Doohan, Kevin Schwantz, Norifumi Abe 27 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images F1 Experiences coche de 2 plazas Nichole Galicia, Actriz y Kevin Schwantz 28 / 78 Foto de: Sutton Motorsport Images F1 Experiences coche de 2 plazas Kevin Schwantz 29 / 78 Foto de: Sutton Motorsport Images Kevin Schwantz 30 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Wayne Rainey, Yamaha, Kevin Schwantz, Suzuki 31 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Wayne Rainey, Yamaha, Kevin Schwantz, Suzuki 32 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Wayne Rainey, Yamaha, Kevin Schwantz, Suzuki 33 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 34 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 35 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 36 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 37 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 38 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 39 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 40 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 41 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 42 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 43 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 44 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 45 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 46 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 47 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 48 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 49 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 50 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 51 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 52 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 53 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 54 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 55 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 56 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 57 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 58 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 59 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 60 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 61 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 62 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 63 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 64 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 65 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 66 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 67 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 68 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 69 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 70 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 71 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 72 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 73 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 74 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 75 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 76 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 77 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 78 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images