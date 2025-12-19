Recordando a Greg Biffle: campeón de NASCAR y héroe del huracán Helene

Greg Biffle estaba a solo unos días de cumplir 56 años cuando murió en un trágico accidente aéreo en Statesville, Carolina del Norte, ocurrido el jueves por la mañana. Entre los pasajeros se encontraban la esposa de Biffle, Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder, así como Craig Wadsworth, Dennis Dutton y su hijo Jack Dutton.

‘The Biff’ está siendo recordado por la comunidad de NASCAR en una avalancha de homenajes, pero su impacto fue mucho más allá de la pista de carreras.

Tras el huracán Helene, Biffle, que era piloto registrado, realizó audaces misiones en helicóptero hacia las montañas del oeste de Carolina del Norte y el este de Tennessee para ayudar a personas atrapadas y llevar ayuda a quienes habían quedado aislados del resto del mundo por las históricas inundaciones. También colaboró en otros esfuerzos de ayuda, incluido recientemente en Jamaica después de que el huracán Melissa afectara a la región.

En NASCAR, Biffle provenía del noroeste del Pacífico, y sus primeros logros llamaron la atención del miembro del Salón de la Fama de NASCAR Benny Parsons.

Apareció a nivel nacional a fines de los años 90 y fue nombrado Novato del Año de la NASCAR Craftsman Truck Series en 1998. Al año siguiente, ganó nueve de las 25 carreras de Trucks, un récord de victorias que se mantuvo hasta que Corey Heim lo superó el año pasado. Biffle fue uno de los primeros en felicitar a Heim por el logro.

En 2000, Biffle se convirtió en campeón de la Truck Series con cinco victorias, superando a Kurt Busch por el título. Al año siguiente, ascendió a la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series (entonces Busch), donde también obtuvo los honores de Novato del Año, además de ganar cinco carreras. Apenas un año después, también fue campeón allí, derrotando a Jason Keller.

A lo largo de su carrera ganó 20 carreras de la NOAPS y 18 de la NCTS, y aunque nunca se consagró campeón a nivel Cup, también tuvo mucho éxito en la máxima categoría del deporte.

Greg Biffle celebra su primera victoria en la Cup Series Photo by: Autostock

Biffle debutó en la Cup en 2002, conduciendo para Jack Roush. Pero 2003 fue su primera temporada completa, y no tardó en encontrar la Victory Lane.

En la Pepsi 400 de 2003 en el Daytona International Speedway, largó desde la 30ª posición, pero en las vueltas finales del clásico de verano marchaba segundo detrás de Dale Earnhardt Jr. Perdió algunas posiciones al quedar en el medio de una situación de tres autos en paralelo, pero muchos de los que lo rodeaban aún tenían que entrar a boxes para cargar combustible. Esto le dio a Biffle el liderazgo con 20 vueltas por delante, y tenía a su compañero de equipo Matt Kenseth directamente detrás. Kenseth finalmente también tuvo que entrar a boxes, mientras que Biffle pudo engancharse con un grupo de autos en la parte trasera de la vuelta del líder y utilizó el rebufo para ahorrar combustible y mantener a raya a la mayor parte del pelotón. Sin embargo, Bobby Labonte se mantuvo con él hasta la última vuelta, cuando también se quedó sin combustible. Pero no Biffle, que cruzó la línea de meta con comodidad, con más de cuatro segundos de ventaja sobre su competidor más cercano, convirtiéndose en ganador de una carrera de la NASCAR Cup Series.

Biffle rápidamente se afirmó como uno de los principales pilotos del auto Nº 16 y, en 2005, estuvo cerca de ganar el título de la Cup Series. Tras ganar seis carreras (más que cualquier otro piloto), terminó el año como subcampeón, a solo 35 puntos de Tony Stewart.

Ese año también incluyó la victoria más dominante de Biffle en la Cup, cuando lideró 219 de 334 vueltas para capturar la bandera a cuadros en Texas. Hubo varios circuitos en los que Biffle brilló especialmente a lo largo de su carrera, y Texas fue solo uno de ellos. Obtuvo cuatro victorias en Michigan, tres en Homestead y dos en Dover.

Victory Lane: el ganador de la carrera Greg Biffle celebra la victoria en la Southern 500. Photo by: Autostock

Pero ninguno de esos triunfos se compara con ganar una de las carreras más extenuantes de NASCAR en años consecutivos. Biffle ganó la Southern 500 de 2005 en Darlington. Lideró 176 de 370 vueltas, pero tuvo que batallar para superar a Ryan Newman en una relanzada green-white-checkered con neumáticos nuevos para asegurar la victoria.

Al año siguiente, ganó nuevamente la Southern 500 en otra actuación igualmente dominante, liderando 170 de 367 vueltas. Contuvo el ataque de Jeff Gordon y, al hacerlo, se unió a Gordon en un club exclusivo que también incluía a Dale Earnhardt, Bobby Allison, David Pearson, Cale Yarborough y Herb Thomas. Eran los únicos pilotos que habían ganado la histórica carrera en años consecutivos, y Biffle fue el último en lograrlo hasta que Chase Briscoe repitió en 2024 y 2025.

Su carrera estuvo llena de momentos icónicos, incluido un famoso duelo con Mark Martin en el que venció a su compañero de equipo en un final de foto en el Homestead-Miami Speedway. Tampoco tenía miedo de involucrarse fuera del auto. Solo hay que preguntarle a Jay Sauter, o a Boris Said, o a Jimmie Johnson, o a Kevin Harvick…

Greg Biffle cruza la bandera a cuadros por pulgadas delante de Mark Martin. Photo by: Kurt Dahlstrom

Pero aunque los ánimos se encendían a menudo en la pista, Biffle contaba con el respeto de todos como uno de los talentos más auténticos del paddock. Siguió siendo competitivo hasta bien entrados sus 40 años, ganando su última carrera en la temporada 2013 en el Michigan International Speedway. Biffle le dio a Ford su victoria número 1000 en NASCAR y, a los 43 años, logró su 19ª y última victoria en la Cup Series liderando las últimas 31 vueltas de la carrera y cruzando la línea de meta con casi tres segundos de ventaja sobre Kevin Harvick.

Con victorias en la Cup Series repartidas a lo largo de una década, entre 2003 y 2013, Biffle logró llegar a la Victory Lane a través de tres generaciones de autos de carrera.

Más adelante en su carrera, regresó a la Truck Series para su primera participación allí en más de 15 años. A pesar de ello, consiguió una impresionante victoria conduciendo para Kyle Busch Motorsports, que terminaría siendo su último triunfo en cualquiera de las tres categorías nacionales.

Greg Biffle Photo by: Chris Graythen - Getty Images

Biffle regresó brevemente a la Cup Series en 2022 para cinco carreras con el NY Racing Team, clasificando para las 500 Millas de Daytona por 15ª vez en su carrera. Biffle nunca ganó la prueba más emblemática de NASCAR, pero terminó tercero en 2010 y 2012, y consiguió la pole position para el evento en 2004.

Biffle fue incluido en el Salón de la Fama de los Stock Cars de la Costa Oeste en 2022 y fue nombrado uno de los 75 Mejores Pilotos de la historia de NASCAR en 2023.

Watch: Greg Biffle ecstatic after earning 15th Daytona 500 start

Lea también: NASCAR Cup La leyenda de la NASCAR Greg Biffle y su familia mueren en un accidente aéreo