Hamlin vence a Ty Gibbs para la pole de NASCAR Cup en Phoenix

Hamlin terminó siendo el más rápido en la ronda 1 de la clasificación del sábado y repitió el esfuerzo en la ronda final, ganándose la pole para la carrera de la NASCAR Cup del domingo con una velocidad media por vuelta de 132,655 mph.

Hamlin, que fue el segundo más rápido en los entrenamientos del viernes, estará acompañado en la primera fila por su compañero de equipo en Joe Gibbs Racing Ty Gibbs (132.227 mph).

La primera fila de Toyota puso fin a una racha de Ford ganando la pole en las tres primeras carreras de la temporada 2024.

"Me siento muy bien. Realmente he estado tratando de mejorar en este lugar", dijo Hamlin, quien logró la 41º pole de su carrera. "Desde 2019, realmente desde la era Next Gen, simplemente no hemos sido tan fuertes en esta pista de carreras como queremos".

"Si queremos hacer una carrera por el campeonato y tienes que ganarlo en Phoenix, entonces tienes que mejorar en Phoenix. Por lo tanto, trabajé realmente duro en tratar de mejorar en Phoenix, todo el equipo".

"Es un gran comienzo. Estoy bastante feliz por ello".

Chase Elliott, con Chevrolet, terminó tercero (132.144 mph), mientras que Erik Jones fue cuarto y el compañero de equipo de Elliott en Hendrick Motorsports, William Byron, completó los cinco primeros.

Completaron el top 10 Tyler Reddick, Noah Gragson, Chase Briscoe, Michael McDowell y Carson Hocevar.

El top 10 presenta una mezcla competitiva de cuatro Toyota, tres Chevrolet y tres Ford.

CLA CONDUCTOR # FABRICANTE VUELTAS TIEMPO INTERVALO MPH 1 D. Hamlin JOE GIBBS RACING 11 Toyota 1 27.138 132.655 2 T. Gibbs JOE GIBBS RACING 54 Toyota 1 +0.088 27.226 0.088 132.227 3 C. Elliott HENDRICK MOTORSPORTS 9 Chevrolet 1 +0.105 27.243 0.017 132.144 4 E. Jones LEGACY MOTOR CLUB 43 Toyota 1 +0.111 27.249 0.006 132.115 5 W. Byron HENDRICK MOTORSPORTS 24 Chevrolet 1 +0.131 27.269 0.020 132.018 6 T. Reddick 23XI RACING 45 Toyota 1 +0.132 27.270 0.001 132.013 7 N. Gragson STEWART-HAAS RACING 10 Ford 1 +0.194 27.332 0.062 131.714 8 C. Briscoe STEWART-HAAS RACING 14 Ford 1 +0.225 27.363 0.031 131.565 9 M. McDowell FRONT ROW MOTORSPORTS 34 Ford 1 +0.302 27.440 0.077 131.195 10 C. Hocevar SPIRE MOTORSPORTS 77 Chevrolet 1 +0.359 27.497 0.057 130.923

Ronda 1 / Grupo B

McDowell continuó con su fuerte inicio de temporada en la clasificación liderando el Grupo B con una velocidad media de 132.885 mph.

Reddick fue el segundo más rápido (132.861 mph) mientras que Briscoe terminó tercero (132.680 mph). También pasaron a la ronda final Gibbs y Gragson.

Entre los que no lograron avanzar a la Ronda 2 estaban el ganador de la carrera de la semana pasada, Kyle Larson, Martin Truex Jr., Christopher Bell y Daniel Suárez. Los que no avanzaron de este grupo se alinearán en el interior para la salida del domingo, comenzando con Truex en la 11ª posición de la parrilla.

6 M. Truex Jr JOE GIBBS RACING 19 Toyota 1 +0.114 27.205 0.029 132.329 7 C. Bell JOE GIBBS RACING 20 Toyota 1 +0.115 27.206 0.001 132.324 8 D. Suárez TRACKHOUSE RACING 99 Chevrolet 1 +0.139 27.230 0.024 132.207 9 K. Larson HENDRICK MOTORSPORTS 5 Chevrolet 1 +0.152 27.243 0.013 132.144 10 J. Nemechek LEGACY MOTOR CLUB 42 Toyota 1 +0.187 27.278 0.035 131.974 11 D. Hemric KAULIG RACING 31 Chevrolet 1 +0.199 27.290 0.012 131.916 12 J. Logano EQUIPO PENSKE 22 Ford 1 +0.218 27.309 0.019 131.825 13 A. Bowman HENDRICK MOTORSPORTS 48 Chevrolet 1 +0.220 27.311 0.002 131.815 14 R. Preece STEWART-HAAS RACING 41 Ford 1 +0.299 27.390 0.079 131.435 15 T. Gilliland FRONT ROW MOTORSPORTS 38 Ford 1 +0.307 27.398 0.008 131.396 16 K. Busch CARRERAS RICHARD CHILDRESS 8 Chevrolet 1 +0.331 27.422 0.024 131.281 17 J. Haley RICK WARE RACING 51 Ford 1 +0.388 27.479 0.057 131.009 18 C. Lajoie SPIRE MOTORSPORTS 7 Chevrolet 1 +0.786 27.877 0.398 129.139

Ronda 1 / Grupo A

Hamlin continuó donde lo dejó en la práctica del viernes y lideró el primer grupo con una velocidad promedio de 133.225 mph.

Byron fue segundo (132.812 mph) y Jones tercero (132.763 mph). Hocevar y Elliott también pasaron a la ronda final de clasificación.

Ross Chastain, el actual campeón Ryan Blaney y Bubba Wallace no lograron avanzar.

Josh Berry hizo un trompo y tocó el muro durante su intento de clasificación, pero los daños en su Ford nº 4 de Stewart-Haas Racing no parecían ser graves ni requerir un coche de reserva.

Los que no avanzaron de este grupo se alinearán en el exterior para la salida del domingo, comenzando con Chastain en el puesto 12 de la parrilla.