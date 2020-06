Harvick vence a Hamlin para ganar el sábado en Pocono

Harvick emergió como líder tras una serie de paradas en los boxes con bandera verde en las últimas etapas de la carrera, y luego contuvo un decidido ataque de Denny Hamlin para ganar la carrera de 325 millas del sábado en Pocono, que forma parte del singular fin de semana de dos competencias en este escenario.

La victoria es la tercera de Harvick esta temporada, todas en las últimas 10 rondas, y la 52° de su campaña.

"Tengo que agradecer a todos los de nuestro equipo. No estábamos donde debíamos estar para empezar la carrera y perdimos un montón de posición en pista", dijo Harvick, quien únicamente lideró las 17 vueltas finales de la carrera.

"Volvimos y tomamos algunas grandes decisiones de estrategia y fuimos capaces de salir al frente y hacer algunas buenas vueltas. Es genial que finalmente se haya eliminado a Pocono de la lista".

Cuando se le preguntó sobre la oportunidad de lograr dos victorias seguidas en la carrera del domingo, Harvick dijo: "Hoy hemos llegado llegado a estar 20°, así que creo que al final todo se reducirá a la estrategia y a lo que hay que hacer. Ojalá pudiera explicar lo duro que está trabajando todo el mundo en la el taller con este calendario y todo el mundo roto. Gracias a todos los aficionados, me gustaría que estuvieran aquí. Esto no es tan emocionante. Me siento como mi hijo de 7 años. Tengo toda esta energía reprimida y no la compartiré con nadie".

Debido a una inversión en la parrilla, Harvick comenzará la carrera de 350 millas del domingo en Pocono desde la 20° posición. Ryan Preece, que terminó 20°, saldrá desde la pole.

Aric Almirola, quien fue el que más vueltas estuvo al frente hoy con un total de 61 giros, terminó tercero, seguido de Christopher Bell y Kyle Busch.

Completando los diez primeros clasificados estuvieron Martin Truex Jr., Clint Bowyer, Michael McDowell, Brad Keselowski y Chris Buescher.

Matt Kenseth, en la 11° posición, fue el mejor clasificado de Chevrolet en la carrera.

Por su parte, el mexicano Daniel Suárez cruzó la meta en el 28° lugar con su Toyota N°96, un resultado que marca su peor final en siete participaciones con la NASCAR Cup en Pocono Raceway.