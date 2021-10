Fenestraz: "No fue fácil en Motegi pero aprendí mucho"

Fenestraz, piloto de Kondo Racing, hacía su primera carrera de la temporada después de haber conseguido por fin el visado necesario para entrar a Japón, pero en unas condiciones complicadas no pudo conseguir más que un 13° puesto.

Ello fue consecuencia de un trompo en la vuelta 10 de las 35 previstas que hizo salir el coche de seguridad, ya que Fenestraz fue uno de los primeros en cambiar a neumáticos lisos en una pista húmeda que se estaba secando.

El piloto franco-argentino explicó que él y su equipo Kondo tomaron un riesgo calculado al parar en la novena vuelta mientras la pista estaba todavía húmeda, ya que estaba perdiendo tiempo de todos modos con una configuración que era más adecuada para condiciones de lluvia total.

Fenestraz dijo a Motorsport.com: "El error en la carrera fue una pena, pero creo que la apuesta de ir a por los slicks antes de tiempo fue correcta. Conocíamos los riesgos, otros pilotos lo estaban haciendo, sólo me sorprendió un charco de agua en la curva 5".

"Estábamos en una situación en la que la presión de los neumáticos era demasiado alta. Yo estaba detrás de (Kamui) Kobayashi y los dos empezamos bien, tuvimos unas buenas primeras vueltas, pero después de cinco vueltas los dos estábamos complicados".

"Kobayashi entró en boxes (en la octava vuelta) y nosotros decidimos entrar en boxes porque no íbamos bien. (Ryo) Hirakawa me adelantó como si nada, estábamos perdiendo al menos dos o tres segundos por vuelta. Era entrar en boxes o seguir perdiendo tiempo".

"Sabía que iba a ser complicado (con los slicks), la pista estaba todavía húmeda. Daba bastante miedo, hasta el trompo nunca he ido a fondo. Era realmente resbaladizo, como hielo".

"La pista estaba todavía muy lejos de estar preparada para los slicks, tal vez cinco vueltas como mínimo. Pero vi a Kobayashi entrar en boxes y yo iba tan lento en la siguiente vuelta que decidimos entrar también y probar. Sin el trompo podría haber sido una buena carrera".

Sacha Fenestrz, KONDO RACING Photo by: Masahide Kamio

Fenestraz había impresionado al terminar su primera sesión de entrenamientos en su regreso a la Super Fórmula con el quinto mejor tiempo el sábado por la mañana, pero no pudo convertirlo en una sólida posición en clasificación, siendo eliminado en la Q1 y terminando en 17° lugar para la parrilla.

El domingo por la mañana, antes de la carrera, fue el más rápido en condiciones de mojado, liderando un 1-2 de Kondo Racing por delante de su compañero de equipo, Kenta Yamashita, pero esto contó poco con las posiciones de la parrilla ya decididas.

"En los entrenamientos el coche no se sentía mal, pero en la clasificación intentamos mejorar algunas áreas y fuimos completamente en la dirección equivocada", admitió Fenestraz.

"Esta es una de las cosas de estar con un nuevo ingeniero (Takuji Murata), aprender a comunicarse. Este tipo de cosas se suelen aprender en los entrenamientos de pretemporada, pero hacerlo al principio del fin de semana, lo hace aún más difícil".

"No ha sido un fin de semana fácil, pero he aprendido mucho y ha sido muy agradable volver a conducir después de tanto tiempo. En los primeros minutos de la FP1, tenía una gran sonrisa en la cara todo el tiempo. Me sentí cómodo enseguida, lo que fue una sensación agradable".

"Hay mucho trabajo que hacer para ponerse al día, pero hay algunos aspectos positivos que llevarse, así que ahora veremos qué podemos hacer en Suzuka".