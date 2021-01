Tatiana Calderón se sintió "valorada" por primera vez en Japón

Calderón, piloto de pruebas de Alfa Romeo en la Fórmula 1, tuvo la sorprendente oportunidad de competir en la principal serie de monoplazas de Japón en 2020, pero se enfrentó al desafío de liderar la primera campaña de Drago en la Super Fórmula desde 2016 sin ningún compañero de equipo que la ayude.

Al perderse dos carreras a principios de año debido a restricciones de viaje por el coronavirus, la colombiana obtuvo un mejor resultado de 12° en dos ocasiones, y aunque un problema de embrague le impidió obtener puntos en la carrera final de Fuji Speedway, consiguió la quinta vuelta más rápida de la carrera.

Reflexionando sobre su primera temporada en Japón, Calderón describió su campaña de cinco carreras con Drago como mucho más agradable que cualquiera de sus temporadas en las series formativas europeas, donde disputó tres temporadas de GP3 entre 2016 y 2018 y una en la Fórmula 2 en 2019.

"Aquí estoy mucho más relajada", dijo Calderón a Motorsport.com. "Creo que hace una gran diferencia cuando tienes un ambiente en el que la gente quiere que te vaya bien, y realmente se esfuerzan por hacerte sentir valorada".

"Tuve esta sensación este año realmente por primera vez en mi carrera. Se sintió muy bien. La gente cree en mí aquí, y es una forma diferente de trabajar que realmente disfruto".

"Este ha sido uno de los años que más he disfrutado, y quiero mantener este sentimiento. Cuando estoy feliz, me desempeño mejor. Soy mucho más feliz aquí".

Calderón llegó a la Súper Fórmula después de un año particularmente duro en la F2, donde no logró anotar puntos en una campaña empañada por la muerte de su compañera de equipo en HWA, Anthoine Hubert.

La colombiana dijo que le tomó la mayor parte de la temporada recuperar la confianza que perdió.

"Creo que no fui capaz de mostrarme en la F2 porque no me sentía cómoda con el ambiente y con el coche en sí", dijo Calderón. "Perdí mucha confianza, así que tuve que recuperarla".

"No hay muchos escenarios más difíciles a los que te puedas enfrentar como piloto que los que he tenido este año: un equipo nuevo, sin compañero de equipo, sin conocer las pistas, sin haber estado nunca en Japón... y no estuve en una carrera diferente, estuve luchando con la gente y hacia el final mejoré".

"Tengo muchas esperanzas en el futuro de poder seguir progresando porque todavía siento que estoy mejorando".

Calderón expresó su optimismo de poder seguir combinando la Súper Fórmula con sus compromisos en LMP2 de la European Le Mans Series y las 24 Horas de Le Mans con Richard Mille Racing este año.

Si se queda con Drago Corse, será la primera vez que entre en una segunda temporada en su carrera de monoplazas en que mantenga un mismo equipo desde que corrió con Juncos Racing en el Star Mazda Championship (ahora Indy Pro 2000) en 2010 y 2011.

"Soy una piloto que necesita continuidad", admitió Calderón. "Lo demostré en la GP3; hacia el final de cada temporada hice mis mejores actuaciones porque empecé a sentirme cómoda con todo el mundo y con el coche".

"Pero siempre al final de la temporada, apenas estamos llegando y entonces es como, 'Vaya, tengo que empezar de cero otra vez' (con otro equipo)".

"Sería bueno empezar donde lo dejamos, así que espero poder asegurar este asiento de nuevo este año porque esa continuidad es importante para mí".