McLaren está interesado en el WEC, pero admite que aún le falta

El equipo de Woking ha ido expandiendo su presencia en el automovilismo en los últimos años, empezando por la adquisición de parte del accionariado del equipo Schmidt Peterson Racing IndyCar, ahora renombrado Arrow McLaren.

También ha diversificado sus intereses, ampliando su alcance a las carreras eléctricas. En ese ámbito, la empresa dirigida por Zak Brown creó un equipo en la Extreme E y adquirió la estructura de Mercedes de Fórmula E (con la que se está estrenando en 2023).

En una mesa redonda en el E-Prix de Ciudad de México concedida a una selección de medios, Brown dijo que sus planes pasan ahora por asegurar la autosuficiencia de cada uno de esos nuevos equipos, a través de los resultados y socios.

A la pregunta de Motorsport.com sobre la posibilidad de seguir ampliando sus fronteras a más categorías, el estadounidense dijo que, aunque McLaren sigue teniendo intención de entrar en el WEC, primero tendría que equilibrarlo con el resto de equipos actuales.

"Sí, estamos muy ocupados con la cartera que tenemos", dijo. "El otro campeonato de la que he hablado que seguimos mirando, y que es emocionante para nosotros, es el Campeonato del Mundo de Resistencia".

"Ganamos en nuestro debut en 1995 [en las 24 Horas de Le Mans con el F1 GTR], pero creo que tenemos que asegurarnos de seguir progresando en la Fórmula 1".

"Ahora tenemos tres coches en la IndyCar a tiempo completo. Acabamos de terminar nuestro primer año en Extreme E, que fue un éxito para nosotros, y logramos un podio [en Punta del Este]. Y ahora estamos aquí, en México, para nuestra primera carrera de Fórmula E".

"Yo diría que el WEC sigue en estudio, pero no hay nada inminente, porque tenemos que asegurarnos de que cada equipo sea autosuficiente, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos como de los patrocinadores".

JJ Lehto, Yannick Dalmas and Masanori Sekiya took a surprise win for McLaren at Le Mans in 1995

Photo by: Motorsport Images