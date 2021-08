Análisis: 10 cosas que aprendimos del GP de Hungría

El Gran Premio de Hungría del domingo marcó un nuevo pico para la temporada hasta ahora, con un arranque en mojado, una bandera roja, apuestas por los neumáticos, luchas a lo largo de la parrilla y una tensa batalla por la victoria, por lo que no podríamos haber pedido mucho más a la F1 en Hungría.

Salvo que el ganador no fue uno de los de siempre, sino un nuevo vencedor que se une a la lista. La sorprendente victoria de Esteban Ocon en Hungaroring dio a la F1 el resultado que necesitaba después de un par de semanas turbulentas, aprovechando la carnicería de la curva 1 y una extraña salida en parado de un solo hombre.

Estas son 10 cosas que aprendimos del Gran Premio de Hungría 2021.

1. La victoria de Ocon es una lección de que el trabajo duro da sus frutos

Esteban Ocon, Alpine F1, celebra su victoria en el podio. Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

No ha sido la temporada más fácil para Ocon. Después de un buen arranque en 2021 que llevó a Alpine a extenderle un contrato de tres años su desempeño disminuyó, con su punto más bajo en Austria, donde quedó eliminado en la Q1 en dos semanas consecutivas.

Injustamente, esto llevó a cuestionar la motivación de Ocon, y si Alpine había cometido un error al darle un contrato tan largo tan temprano en la temporada. ¿Era realmente el hombre para liderar su resurgimiento y progresión?

Estas preguntas se respondieron de forma rotunda el domingo. Aunque varios factores jugaron a favor de Ocon -el accidente de la curva 1; la estrategia de neumáticos de Lewis Hamilon; la impresionante defensa de Fernando Alonso- él hizo todo lo que tenía que hacer. Aguantó 65 vueltas en cabeza para mantener a raya a un rápido Sebastian Vettel.

Es una victoria que cae bien en la Fórmula 1, y la prueba de que Ocon debería ser considerado al mismo nivel que Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris y George Russell cuando se habla de la "próxima generación".

Pero también contribuye a desmentir el mito de que la F1 es un lugar en el que sólo pueden triunfar los "chicos multimillonarios", parafraseando a Hamilton. Ocon procede de un entorno muy humilde, con su familia haciendo importantes sacrificios para que él pudiera competir. En dos ocasiones ha visto cómo el equipo para el que corría se hundía en la F1, y pasó un año al margen de la parrilla.

A pesar de todas las adversidades, Ocon mantuvo la fe y el domingo en Hungría recogió sus frutos al convertirse en el ganador 111 de la historia de la categoría.

2. La cruel descalificación de Vettel no debe demetirar su conducción

Sebastian Vettel, Aston Martin, celebra su segunda posición. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Los lectores habituales de estos análisis sabrán que luego del podio de Vettel en Bakú tuve que servirme un gran plato de humildad tras haber dicho sólo dos carreras antes que la temporada de Aston Martin parecía perdida.

Pues bien, ha llegado el momento de servir otra ración, porque el domingo Vettel realizó posiblemente su mejor conducción de las dos últimas temporadas, esquivando el drama de la arrancada antes de acosar a Ocon en la lucha por la victoria.

La frustración de Vettel fue evidente después de tomar la bandera a cuadros, quejándose por radio de que había sido más rápido pero que simplemente no pudo concretar el adelantamiento en el apretado y técnico trazado de Hungría.

Al final, el coche de Vettel no tenía el litro de combustible necesario para una muestra de la FIA, por lo que fue descalificado. Aunque Aston Martin ha notificado a la FIA su intención de apelar el fallo, no deja de ser un resultado decepcionante para el equipo, especialmente después del gran día de Alpine que repercutirá en la lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores.

Esto no debería restar importancia a la actuación de Vettel. En los últimos años se ha enfrentado a muchas críticas por no mantener la calma en los momentos de mayor presión, pero a pesar de las difíciles condiciones, mantuvo la compostura y ofreció el tipo de conducción del que el "viejo Seb" se habría sentido orgulloso.

3. Mercedes y su extraña situación de arranque en solitario

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hay muchos momentos del Gran Premio de Hungría que pasarán a la historia de la F1 en los próximos años. Pero nada superó el extraño reinicio de un solo coche tras la bandera roja.

La detención de la carrera para limpiar los escombros que quedaron en la curva 1 después de la carnicería dio tiempo a que la pista se secara, pero ninguno de los equipos pensó que estuviera lista para los neumáticos de seco, lo que se evidenció en la decisión de todos por salir del carril de pits con neumáticos intermedios.

Pero a medida que los pilotos se abrían paso por la pista tras el coche de seguridad, la mayoría se dio cuenta rápidamente de que era el momento de cambiar a slick, lo que provocó que 14 de los 15 competidores restantes fueran a los boxes para ejecutar la maniobra.

Mercedes mantuvo a Hamilton fuera, dejándole alineado en la pole de la parrilla en solitario, pero pronto se dio cuenta de su error. Entró en boxes una vuelta más tarde, lo que le relegó al último puesto y acabó con las esperanzas de lo que seguramente habría sido una victoria bastante sencilla para él.

Sin embargo, el equipo no consideró que hubieran errado porque no creían que fuera el momento de cambiar de gomas. Además, si Hamilton hubiera entrado en boxes, el tren de coches que pasaba por el pitlane le habría hecho caer hasta la sexta posición, lo cual puede sonar mejor que la posición 14 a la que descendió, pero seguía siendo una situación de pérdida para Mercedes.

La remontada de Hamilton fue magnífica, sobre todo cuando entró en la batalla decisiva contra Alonso que probablemente le costó la victoria de la carrera. Pero salir de Hungría de nuevo al frente del campeonato de pilotos debe considerarse como un gran resultado, incluso con la salvedad de que Verstappen corrió con "medio coche" tras ser golpeado en la curva 1.

4. Alonso ayudó en la victoria con su defensa ante Hamilton

Fernando Alonso, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Después de que Hamilton se detuviera en pits para colocar los neumáticos medios y empezar a rodar casi cuatro segundos más rápido que los líderes, parecía que estaba en contienda por la victoria.

Eso parecía hasta que Hamilton se encontró con su viejo rival, Fernando Alonso, que dio una clase magistral de defensa que le hizo recordar su apogeo en la F1, demostrando que está una vez más en la cima de sus capacidades.

Vettel había sido advertido de que Hamilton iba a alcanzarle a 10 vueltas del final. Aunque Alonso tenía neumáticos más frescos que el dúo de cabeza, parecía poco probable que pudiera mantener a Hamilton atrás durante mucho tiempo.

Fue en las curvas 2-4 donde Alonso realmente marcó la diferencia. Un truco conocido en Hungaroring es utilizar el DRS al salir de la curva 1, tomar el exterior en la curva 2, mantener el pie dentro y entonces se tendrá la oportunidad de recortar la curva 3 por el interior. Verstappen hizo esta maniobra en dos ocasiones sobre Mick Schumacher.

Pero Alonso fue capaz de colocar su Alpine tan perfectamente en la curva 2 para evitar que Hamilton consiguiera la trazada que necesitaba. El piloto de Mercedes asomó un par de veces en la cima del ascenso en la curva 4 amenazando con pasar, pero sabía que un movimiento por el exterior era demasiado arriesgado.

El ritmo con el que Hamilton atrapó a Sainz y Vettel después de adelantar a Alonso demostró lo decisiva que fue esa lucha a 10 vueltas y como afectó sus posibilidades de victoria. Ocon se apresuró a dar crédito a la ayuda de su compañero de equipo, tras celebrar con Alonso en el parc ferme, y dijo que todo el alboroto que se hizo sobre la capacidad (o la falta de) del español para ser un jugador de equipo, no era cierta.

Alonso se convirtió en una pieza clave para Ocon y Alpine en Hungría, y nos dio el tipo de exhibición que será recordada como de lo mejor en los meses venideros.

5. El error de Bottas en la curva 1 arruinó una buena racha

Valtteri Bottas, Mercedes, abandona su monoplaza. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Con la decisión sobre el segundo asiento de Mercedes que se avecina en las vacaciones de verano, Valtteri Bottas podría haber despedido la primera mitad de la temporada con un buen resultado.

En lugar de eso, cometió su mayor error de la temporada hasta ahora, arruinando lo que ha sido una buena racha para el finlandés, y aumentando la presión desde el exterior.

Bottas empezó mal cuando juzgó erróneamente el punto de frenado en la curva 1, lo que le llevó a impactar la parte trasera del McLaren de Lando Norris y perjudicando también a los dos Red Bull, una situación que dejó al jefe del equipo de Milton Keynes, Christian Horner, comprensiblemente frustrado tras la carrera. Bottas se disculpó y asumió toda la responsabilidad por haber provocado el accidente que ahora le costará cinco posiciones en la parrilla en el Gran Premio de Bélgica.

El error llega en un momento en el que Bottas parecía estar entrando en una buena racha, rindiendo a un buen nivel durante el último mes. Estaba en la lucha por la pole en Hungría, y seguramente habría sido un factor en la lucha por la victoria si se hubiera mantenido en seco.

En cambio, perdió una gran oportunidad de sacar provecho tras un error torpe. Toto Wolff ha dicho que no influirá en la decisión de los pilotos para el próximo año, pero no habrá ayudado a Bottas en lo que es, hasta ahora, una temporada complicada.

6. Williams ha dado el siguiente gran paso en su resurgimiento

George Russell, Williams FW43B Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

El éxito de Ocon no fue el único que proporcionó buenas vibraciones en Hungría, ya que Williams finalmente puso fin a su larga sequía de puntos.

La peor clasificación de la temporada para el equipo –una doble eliminación en Q1- significó irónicamente que no se habló de la posibilidad de entrar en el top 10 durante la jornada del sábado, como ha sucedido con frecuencia este año. Pero una vez que Nicholas Latifi y Russell aprovecharon el drama de la arrancada y se colocaron en la tercera y séptima posición para el reinicio, los puntos parecían ser una posibilidad.

Latifi y Russell hicieron excelentes carreras, finalizando séptimo y octavo (después de la penalización de Vettel) un retorno adecuado después de dos años en el desierto, un hecho que marcó los primeros puntos desde aquella décima posición que Robert Kubica heredó la décima plaza en Alemania 2019, pero también el mejor resultado del equipo desde Brasil 2017.

Las lágrimas de Russell ante los medios de comunicación resumieron lo significativo que fue el resultado para Williams. El equipo ha pasado por tiempos oscuros, pero después de recomponerse lentamente, finalmente se llevó un gran resultado que se ha estado gestando durante algún tiempo.

Los 10 puntos conseguidos hacen que Williams se sitúe siete por delante de Alfa Romeo en el campeonato de constructores, una gran diferencia que hay que superar antes de que acabe la temporada. El octavo puesto en el campeonato de constructores puede no parecer gran cosa, pero para Williams, después de tres temporadas como el equipo más bajo de la F1, sería enorme.

Los puntos eran el siguiente hito importante que Williams tenía que alcanzar en su resurgimiento. Ahora, querrá construir sobre esto, y darse a sí mismo más que celebrar a medida que el impulso se construye bajo los nuevos propietarios.

7. Red Bull necesita reiniciar durante las vacaciones

Lando Norris, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y Valtteri Bottas, Mercedes W12, en el choque del arranque de la competencia. Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Red Bull solo consiguió cinco puntos en Silverstone y Budapest y eso llevó a que perdieran el liderato en ambos campeonatos, lo que hace necesario un reinicio de cara a las vacaciones de verano.

En cuanto al ritmo de carrera, Verstappen debería tener una buena ventaja sobre Hamilton en la clasificación de pilotos, a excepción de los incidentes de las dos últimas carreras y el fallo en Bakú que le privó de una victoria segura.

Pero las luchas por el título rara vez son un caso de "el hombre con el coche más rápido gana". Siempre hay contratiempos que obligan a los pilotos a esforzarse y recuperarse. El incidente de la curva 1 fue pura mala suerte para Verstappen, pero le ha dejado un agujero del que debe salir en la segunda mitad de la temporada.

La confianza de tener el coche más rápido puede no ser tan fuerte como lo fue una vez, con Mercedes acertando con la actualización introducida en Silverstone y poniendo en aprietos a Red Bull y perder el título.

Si puede volver a luchar en Spa y más importante aún para Verstappen, hacerlo en su casa en Zandvoort, el título volverá a estar en sus manos. Los campeones se forman por cómo se enfrentan a la adversidad, lo que significa que la respuesta a la reciente caída será fundamental para la temporada de Red Bull.

8. También necesitan dejar atrás el desastre del manejo de Silverstone.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

No es sólo en la pista donde Red Bull ha estado sufriendo últimamente.

El equipo libró una guerra de palabras bastante fuertes con Mercedes a raíz del accidente de Verstappen y Hamilton en Silverstone, haciendo poco para calmar las cosas.

El asunto terminó de una manera bastante caótica después de que la FIA rechazara la solicitud de revisión del caso cuando Red Bull no ofreció ninguna prueba nueva, sino que había creado pruebas del accidente en un intento de mantener viva la batalla legal.

La nota de los comisarios sobre las "alegaciones" presentadas por Red Bull -que se revelaron al archivar el asunto- también indica que la beligerancia mostrada por el equipo no se detuvo ni siquiera cuando se llegó a una audiencia formal.

Mercedes fue enfático en su respuesta, diciendo que esperaba que el fallo pusiera fin a los esfuerzos de Red Bull por "manchar" el nombre de Hamilton.

9. La gestión de la FIA por el incumplimiento del procedimiento de las camisetas parecía algo innecesario.

Sebastian Vettel, Aston Martin, y Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, en la parrilla. Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

La defensa de Vettel por los derechos LGBTQ+ durante todo el fin de semana de la carrera de Hungría fue una gran declaración contra la legislación recientemente impuesta en el país.

Pero la decisión de mantener su camiseta arco iris "Same Love" durante el himno nacional hizo que Vettel recibiera una reprimenda después de la carrera, junto con Bottas, Carlos Sainz Jr y Lance Stroll quienes mantuvieron las playeras con la leyenda “Fin al racismo” hasta el final de la entonación.

Michael Masi explicó después de la competencia que se había discutido a principios de año que los pilotos se quitaran las prendas con el mensaje para el himno nacional, por lo que una reprimenda era algo apropiado dado que era la sanción más baja, además de una advertencia, “lo cual realmente no es una sanción”.

Si bien se trata de una infracción por procedimiento, la gestión del asunto fue deficiente, sobre todo teniendo en cuenta lo visible que había sido Vettel durante todo el fin de semana con sus declaraciones. Seguramente la FIA podría haber llamado la atención a los cuatro pilotos y decirles: "Por cierto, ¿podrían quitarse las camisetas la próxima vez?

Pero a Vettel no le importó. "Pueden hacer lo que quieran conmigo, no me importa", dijo. "Lo volvería a hacer". Todo el respeto para él por eso.

10. La pausa veraniega de la F1 nunca ha sido tan necesaria

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Las vacaciones de verano son siempre un periodo bienvenido en la F1, pero este año se sienten más necesarias que nunca.

El año pasado no tuvimos un descanso debido al retraso en el inicio de la temporada. Esto significa que se han disputado 27 carreras en 52 semanas, es decir, sin parar.

La pausa y el parón darán al paddock la oportunidad de relajarse tras un agitado comienzo de año. Si bien es cierto que entramos en el parón con el ánimo por las nubes después de la divertida carrera de Hungría, el hecho de que aún no hayamos llegado a la mitad del año -la undécima ronda de (posiblemente) 23- muestra la necesidad de que todo el mundo se recupere un poco en las próximas tres semanas.

Dicho esto, seguirá habiendo noticias durante este receso. Además de la decisión sobre quién conducirá para Mercedes, las decisiones sobre el resto del calendario se tomarán a finales de agosto, lo que nos dará una visión más clara de cómo será la temporada a partir de Spa.

Por ahora, sin embargo, es hora de descansar...

Lewis Hamilton, Mercedes, waves to fans Photo by: JEP / Motorsport Images