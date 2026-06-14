Antonelli, desolado tras abandonar a poco del final en Barcelona: "No lo vi venir"

El líder del campeonato de Fórmula 1 Kimi Antonelli se quedó sintiéndose "emocionalmente vacío# después de su abandono tardío en el Gran Premio de Barcelona, lo que provocó preocupaciones de fiabilidad por parte de Mercedes.

El joven de 19 años marchaba segundo detrás de Lewis Hamilton antes de sufrir una falla de motor que hizo que Antonelli abandonara con tres vueltas restantes el domingo.

Eso entregó el segundo puesto a su compañero de equipo George Russell, quien también sufrió una falla de motor mientras lideraba en Montreal hace dos carreras. Se cree que ambas estén relacionadas con la batería.

Así que, aunque Mercedes ha tenido un comienzo dominante en el cambio reglamentario de 2026, ganando seis de siete grandes premios, todavía existen preocupaciones mientras Ferrari, con Hamilton a la cabeza, intenta acercarse.

"No lo vi venir", dijo Antonelli sobre su abandono en Barcelona. "De repente estaba en el vértice de la curva 5 y el coche simplemente se detuvo. Es lo que es, es parte de las carreras, así que no hay nada que podamos hacer al respecto.

"Es un poco preocupante porque ya hemos tenido bastantes problemas en lo que va del año, así que nuestro paquete es realmente fuerte. Es un punto en el que necesitamos trabajar porque estamos perdiendo muchos puntos".

"Pero me siento muy vacío emocionalmente ahora mismo porque todavía estoy tratando de asimilar lo que acaba de pasar."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El abandono significó que Antonelli perdió de repente 18 puntos, haciendo que su ventaja en el campeonato sobre Hamilton se redujera de 59 a 41 en un instante, lo que significa que la lucha por el título está lejos de haber terminado.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, expresó preocupaciones similares sobre el creciente problema de fiabilidad, aunque los problemas también golpearon al compañero de equipo de Hamilton, Charles Leclerc, quien perdió la dirección asistida de su Ferrari al final de la contienda en Barcelona.

Wolff dijo: "No podemos tener autos fuera de carrera de una manera regular o continua. Perder 25 puntos en un Campeonato de Constructores en Montreal, y perder otros 18 puntos hoy.

"Para terminar primero, primero tienes que terminar, y la fiabilidad es aquello sobre lo que necesitamos tomar el control. Eso es lo número uno. Así que nadie está contento con eso y no escatimaremos esfuerzos para entenderlo.

"Ves al final del camino que tienes 25 puntos y está completamente abierto. Por eso no podemos permitirnos no terminar y necesitamos seguir aportando rendimiento al coche y a la unidad de potencia, no cometer errores, ser inteligentes con la estrategia y mantenernos absolutamente concentrados en ello."