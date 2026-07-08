Antonelli revela la lección clave de Michael Schumacher que debe aprender al luchar por el título

El exdirector del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, afirmó que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, debe aprender a manejar un coche con problemas si quiere asegurar títulos, comparándolo con la habilidad de Michael Schumacher para gestionar monoplazas dañados.

El piloto de 19 años tuvo un duro Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, donde terminó 15º. Aunque parecía estar en la lucha por la victoria contra Charles Leclerc, sufrió un desprendimiento del protector de una rueda que perjudicó su rendimiento.

Mientras lidiaba con problemas de dirección y luchaba por mantener el Mercedes en pista, se negó a abandonar para intentar sumar puntos, pero los problemas mecánicos y una penalización por exceder los límites de la pista le impidieron puntuar.

Durante un episodio del podcast High Performance Racing, Szafnauer sugirió que Antonelli aprenderá a manejar un coche dañado como campeones como Schumacher, Lewis Hamilton y Max Verstappen, a medida que adquiera más experiencia en la Fórmula 1.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Eso podría ser parte del aprendizaje del deporte, parte de su crecimiento personal. Es muy posible. Pero les puedo asegurar que Michael Schumacher era un genio en eso, lograba llevar el coche hasta la meta sin importar nada. Es decir, había carreras en las que solo le quedaba la quinta marcha", explicó Szafnauer.

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"Y lograba llevar el coche hasta la meta. Era realmente muy bueno. Hay pilotos que son buenos en eso y otros que creo que necesitan aprender. No digo que Kimi no lo sea, pero podría ser algo que deba aprender en el futuro.

"Y una vez que lo logres, tendrás otra ventaja que necesitas para ganar esos campeonatos mundiales".

La décima prueba de la temporada 2026, el Gran Premio de Bélgica, se celebrará en Spa-Francorchamps del 17 al 19 de julio.