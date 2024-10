Qué puede pasar hoy en Austin en el GP de Estados Unidos de F1

Tras volver a la senda de la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1, y quedar cerca de conseguir la pole en Austin, Max Verstappen, de Red Bull, es el gran favorito para conseguir su cuarto triunfo consecutivo en este Gran Premio.

Pero, gracias al accidente de George Russell en los últimos compases de la Q3, el rival de Verstappen por el título, Lando Norris, saldrá desde la pole para McLaren después de realizar "la mejor (vuelta) de mi carrera" en lo que resultó ser una primera salida clave en la Q3.

Sin embargo, es en Ferrari desde donde los datos indican que vendrá la amenaza más probable de Verstappen.

Como mostraremos, la Scuderia no sólo está contenta de estar en la contienda en una pista "normal", como Carlos Sainz dijo en la rueda de prensa posterior a la clasificación. Cree que puede ganar el domingo en el Circuito de las Américas.

Los "y si..." de la clasificación para Verstappen y Sainz

El fuerte accidente de Russell en la penúltima curva de las últimas tandas de la Q3 detuvo cualquier mejora, pero hay muchas pruebas que sugieren que Verstappen estaba listo para derrocar a Norris por la pole el sábado por la tarde si eso no hubiera sucedido.

En primer lugar, Norris insistió en que "puse el listón demasiado alto porque, en mi segunda vuelta, me dije: 'chicos, no creo que vaya a mejorar mucho aquí'". Esto se combina con cómo Verstappen estaba arriba por 0,172 segundos en el sector uno en esa vuelta finalmente no completada.

Pero Norris había sido nada menos que 0,5s más rápido en el sector dos en la primera salida de la Q3 en comparación con Verstappen, por lo que puede haber sido una cosa de lucha más cercana.

El accidente de Russell ocultó la imagen real de la clasificación Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sainz también lamentó el accidente de Russell, ya que "venía con una vuelta muy rápida" cuando aparecieron las banderas amarillas. "Estar en el mismo nivel que estos dos pilotos, ganarles o no, no lo sé", añadió. "Pero, para estar en la pelea, es un poco una pena".

Sainz, de hecho, acababa de ir sólo 0.151s más lento que Verstappen a través del sector uno con una mejor marca personal, pero críticamente igualó lo que Norris había logrado en su vuelta de pole en el sector uno. Sainz se preguntó más tarde si "fue una temperatura de pista más baja" lo que hizo que "el coche cobrara vida".

Teniendo en cuenta cómo los McLaren habían luchado para evitar que sus neumáticos traseros se sobrecalentaran en el sector tres -donde Verstappen fue capaz de alejarse de Norris durante su persecución a mitad dla sprint, ya que su RB20 tiene el equilibrio que le permite "conducir con lo que el coche permite"-, el descenso de las temperaturas a medida que anochecía también habría impulsado a los MCL38.

El RB20 se veía tan cómodo que parecía haber vuelto a su mejor dominio de la F1 de principios de 2024.

Pero Norris, sin embargo, elogió cómo McLaren había "mejorado el coche bastante" con sus cambios de puesta a punto post-sprint. Esto se centra en cómo el equipo ha "entendido cómo adaptarse al viento", según el director del equipo, Andrea Stella.

Esto era algo que había dejado al italiano temiendo que Austin fuera la pista de las seis restantes en la carrera por el título de 2024 en la que esperaba que el MCL38 "sufriera más".

Por qué Ferrari parece tan fuerte en carrera, pero debe evitar el fuego amigo de la sprint

La victoria en la sprint de Verstappen fue la primera de cualquier tipo desde que ganó el evento equivalente en el Red Bull Ring en junio y mantiene su invicto en las carreras cortas. El RB20 parecía tan rendidor que parecía volver a su mejor forma dominante de la F1 de principios de 2024.

Ferrari podría proporcionar la amenaza más severa de Verstappen, siempre que sus pilotos no se retrasen entre sí Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Pero el cronómetro cuenta una historia ligeramente diferente -particularmente en su margen de victoria en la sprint de Austin. Este fue de sólo 3,9s ayer, en comparación con los 9,5s sobre Lewis Hamilton en el mismo sprint en 2023.

En la fuerte tarde de calor del sábado temprano de este año, Verstappen produjo un promedio de tiempo de vuelta de 1m38.154s en los últimos 14 giros dla sprint. La razón de ese cómputo se debe a que es la vuelta en la que Sainz finalmente superó a su compañero de equipo Charles Leclerc para situarse tercero por detrás de Norris.

Los pilotos de Ferrari estuvieron luchando salvajemente en los primeros compases dla sprint, pero no se dejaron caer respecto de los líderes. En cambio, Sainz fue capaz de alcanzar y adelantar a Norris en la última vuelta, en la que el británico estuvo a punto de ser adelantado por Leclerc de no ser por su astuta defensa en la curva 15.

La media de Sainz una vez que superó a Leclerc en la sprint fue de unos minúsculos 0.009s sobre Verstappen. Leclerc, siguiéndolo de cerca en la cuarta posición dla sprint, fue sólo 0.032s más lento cada vez (a su media le falta la vuelta final tras la batalla con Norris). Esto es lo que resulta tan alentador para las perspectivas de Ferrari en el evento principal.

Aunque Sainz insistió en que no estaba "de acuerdo" con las sugerencias de que su batalla con Leclerc había costado a Ferrari la oportunidad de perseguir a Verstappen en la sprint, no se puede negar que los Pirelli odian los picos de temperatura, como los que habrían sufrido los SF-24 en su batalla. Un ejemplo de ello viene de la escudería Mercedes que tuvo un desastre en la clasificación en COTA, con Hamilton eliminado en la Q1 e incluso ofreciendo sus piezas mejoradas para ir en el coche reparado de Russell. "Pero no vamos a cambiar", añadió Russell.

En la sprint, el propio Russell pareció aspirar a la victoria al principio, después de luchar y alejarse de los Ferrari, y desafiar brevemente a Norris en la curva 12. Pero perdió rendimiento y cayó hasta la quinta posición y se quedó a 8.8s de Leclerc en la meta. Hamilton ya estaba muy retrasado y se enfrentó a la gran diferencia con los Ferrari en la que acabó cayendo su compañero de equipo.

Los pilotos de Mercedes sufrieron en la carrera al sprint tras forzar demasiado sus neumáticos al principio. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

En Mercedes sugieren que esto fue una consecuencia directa de que sus pilotos forzaran demasiado desde el principio con los medios: Russell al hacer sus movimientos y después defenderse, Hamilton al forzar sólo para mantener el ritmo de los pilotos de Ferrari al principio.

"La realidad es que este fin de semana estamos en la lucha", respondió Sainz cuando Motorsport.com le preguntó qué tan satisfechos estaban él y Ferrari de mostrarse fuertes en un tipo de pista muy diferente a Monza-Bakú-Singapur, donde históricamente han brillado en esta era de reglas. "No podría decir lo mismo de Zandvoort y Spa, los últimos circuitos normales en los que hemos estado. Es un buen y progreso positivo".

Pero Leclerc fue más allá después de clasificarse cuarto, afirmando que "si vemos el mismo ritmo de carrera que (el sábado) por la mañana, seguro que la victoria (el domingo) es posible".

Aunque la historia y su determinación sugieren lo contrario, el neerlandés podría decidir que la discreción es la mejor parte del valor.

Sin embargo, hay dos grandes obstáculos en el camino de Ferrari. En primer lugar, Norris: su tiempo medio en la sprint fue de 1m38.351s, 0.2s más lento que el ritmo de Verstappen. Pero pasó toda la carrera en aire sucio y sabe que "no quiero volver a hacerlo" en términos de destrucción de sus neumáticos. Dijo que esto estuvo detrás de su bloqueo en la curva 1 que permitió a Sainz colocarse segundo.

Pero hubo circunstancias atenuantes en el hecho en que los neumáticos medios de Norris - al igual que los de sus rivales de Red Bull y Ferrari- se habían utilizado en la clasificación sprint. Pero el suyo había hecho una vuelta extra el viernes, lo que habrá sido un factor en la forma en que se degradaron como lo hicieron.

El aire limpio combinado con el progreso en la puesta a punto del coche para hacer frente a las ráfagas de viento fuerte significa que puede ser más difícil de adelantar para Sainz y Leclerc en el gran premio. Es probable que Norris también tenga que ser agresivo en la curva 1, ya que la curva de izquierdas cuesta arriba y pronunciada ha tenido mucha acción en el pasado, y Verstappen seguramente no podrá resistirse a lo que podría ser un movimiento con consecuencias en el campeonato para cualquiera de los contendientes si resulta en un contacto.

Será intrigante ver cómo Verstappen aborda la carrera hacia la curva 1 ahora que sale detrás de Norris Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pero, aunque la historia y su naturaleza decidida sugieren lo contrario, el neerlandés podría decidir que la discreción es la mejor parte del valor. Esto se debe a que su coche también ha cambiado desde la sprint, lo que podría frustrar las esperanzas de Ferrari.

Verstappen ha cambiado a uno de los alerones traseros más grandes de Red Bull, lo que explica esa pérdida de tiempo del sector dos, primera tanda de la Q3, ante Norris. Sobre esto, Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, dijo: "Fuimos a por la puesta a punto de carrera".

Inevitablemente, esta carrera se reducirá a un concurso de gestión de neumáticos en lo que se espera que sea un día aún más caluroso en comparación con el sábado, dada la falta de nubes prevista en los cielos al sureste de Austin.

Esto probablemente empeorará las cosas para Mercedes, ya que los W15 seguirán teniendo problemas en condiciones más calurosas, pero en general hace que dos paradas en boxes sean casi seguras, ya que se combina con una pérdida de tiempo en pits relativamente baja, de 20 segundos.

Teniendo en cuenta lo mucho que se utilizaron los duros en la FP1 -para sorpresa de Pirelli, nueve de los 10 equipos pusieron a sus pilotos en ellos en esa sesión- Pirelli predice que una estrategia de medio-duro-medio es la más probable para los pilotos de cabeza. Pero Motorsport.com entiende que muchos equipos están confiando en cómo en 2023 la mejor estrategia fue un enfoque medio-medio-duro. McLaren incluso reservó un juego extra de duros y acabó decidiendo no utilizarlos.

Sin embargo, el importante reasfaltado de la pista significa que los tiempos por vuelta son alrededor de dos segundos más rápidos, por lo que podría ser que haya rendimiento diferente de los neumáticos bajo el sol de Texas para cualquiera que espere una réplica exacta al año pasado.