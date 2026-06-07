Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Mónaco

La bronca de Bortoleto tras su costoso accidente en Mónaco: "¿Por qué asumo tanto riesgo?"

Un autocrítico Gabriel Bortoleto se culpó a sí mismo por un accidente temprano en la clasificación del Gran Premio de Mónaco que lo privará de cualquier oportunidad de puntuar

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Con el déficit de potencia de Audi siendo menos perjudicial en Mónaco de lo que ha sido en otros lugares, este fin de semana de Fórmula 1 estaba señalado como una gran oportunidad para sumar a su modesto total de dos puntos.

Tanto Gabriel Bortoleto como su veterano compañero de equipo Nico Hulkenberg terminaron las tres sesiones de práctica dentro del top 10, insinuando lo que era posible más tarde en la clasificación y luego en la carrera.

Pero después de completar una vuelta que era lo bastante buena para la Q2, Bortoleto tocó la barrera interior en la entrada de la Nouvelle Chicane al final de la Q1, quedando detenido con la suspensión delantera izquierda rota y provocando una bandera roja.

Bortoleto tuvo mala suerte de que el más mínimo toque provocara un abandono temprano, pero cuando Motorsport.com se lo planteó, el brasileño no quiso excusas y se culpó totalmente por no dejar ningún margen.

"Fue un toque muy pequeño, pero ni siquiera se trata del toque", respondió el joven de 21 años. "Se trata de por qué debería asumir tanto riesgo en esa curva en la que ya hemos visto a pilotos romper la suspensión en el pasado?

"Lo entendería si ocurriera en una vuelta de Q2 o Q3 cuando estuviéramos empujando al límite. Pero en una vuelta de Q1, diría que esto fue un error que no me he visto cometer a menudo. Pero necesito volver a analizar un poco y entender por qué estaba empujando tanto tan temprano en la clasificación.

"Empujé un poco demasiado en la Q1 cuando no hacía falta porque teníamos un coche que fácilmente podía pasar la Q1 al menos. Así que puedes dejar un poco más de margen, ganar algo de confianza."

Gabriel Bortoleto, Audi

Gabriel Bortoleto, Audi

Photo by: Erik Junius

Mientras tanto, Hulkenberg salió perjudicado en una apretada batalla de cuatro coches por la Q3, que ganó un eufórico Pierre Gasly para Alpine.

Pero Audi sí confirmó que podría haber estado cerca de una salida entre los 10 primeros y, con ello, una buena posibilidad de sumar puntos con una actuación limpia el domingo por la tarde. Esa constatación ha hecho que el error de Bortoleto en la clasificación sea aún más frustrante.

"El ritmo estaba ahí", reconoció. "Es simplemente decepcionante saber que puedes estar luchando por los puntos. Es difícil para nosotros porque ahora mismo solo tenemos ciertos circuitos seleccionados en los que podemos hacer eso a menudo, y Mónaco era uno de ellos.

"Mónaco es un circuito especial, así que realmente quería hacer un buen trabajo para el equipo. Siento que es difícil pasar página porque veo lo duro que trabajan. Siempre soy muy duro conmigo mismo, porque también soy duro con ellos cuando las cosas no están bien.

"Es una pena que no haya podido dar lo que el equipo merecía."

Lea también:

Las fotos del sábado en el Gran Premio de Mónaco

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Sergio Perez, Cadillac Racing

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Toto Wolff, Mercedes

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Rebecca Donaldson

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Prince Albert II

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Flavio Briatore, Alpine

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Flavio Briatore, Alpine

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Ayao Komatsu, equipo Haas F1

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
Fórmula 1
44

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Hamilton y Verstappen se roban el show después de la pole de Antonelli en Mónaco con un momento viral
Artículo siguiente VIDEO: Verstappen queda parado en la salida de Mónaco y se salva de milagro

Comentarios destacados
Más de
Filip Cleeren

Cómo se desmoronó la carrera de Russell en Mónaco mientras se aleja del título de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Cómo se desmoronó la carrera de Russell en Mónaco mientras se aleja del título de F1

Max Verstappen revela la causa de su sorprendente retiro en Mónaco

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Max Verstappen revela la causa de su sorprendente retiro en Mónaco

Dos tendencias preocupantes para Russell mientras Antonelli sigue brillando en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Dos tendencias preocupantes para Russell mientras Antonelli sigue brillando en la F1 2026
Más de
Gabriel Bortoleto

Bortoleto espera perder en la salida en Canadá "a menos que todos los demás la caguen"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Canadá
Bortoleto espera perder en la salida en Canadá "a menos que todos los demás la caguen"

Pilotos de F1 elogian a Verstappen por correr en Nürburgring: "Fantástico"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Canadá
Pilotos de F1 elogian a Verstappen por correr en Nürburgring: "Fantástico"

Audi advierte que en Canadá habrá actualizaciones importantes tras quedar rezagados en Miami

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Miami
Audi advierte que en Canadá habrá actualizaciones importantes tras quedar rezagados en Miami
Más de
Audi

Audi sostiene que tiene el cuarto mejor chasis de la F1, pero ¿qué pasa con el motor?

Fórmula 1
Fórmula 1
Audi sostiene que tiene el cuarto mejor chasis de la F1, pero ¿qué pasa con el motor?

Cómo reacciona Audi al difícil inicio de la temporada 2026 de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Miami
Cómo reacciona Audi al difícil inicio de la temporada 2026 de F1

La pesadilla de Audi en el fin de semana de F1 en Miami: "Cada problema fue diferente"

Fórmula 1
Fórmula 1
La pesadilla de Audi en el fin de semana de F1 en Miami: "Cada problema fue diferente"

Últimas noticias

"Es una lástima": Cadillac lamenta castigo que quitó punto a Checo Pérez en Mónaco

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Mónaco
"Es una lástima": Cadillac lamenta castigo que quitó punto a Checo Pérez en Mónaco

24 Horas de Le Mans 2026: Aston Martin, el más rápido en la jornada de pruebas

WEC
WEC WEC
24 Horas de Le Mans
24 Horas de Le Mans 2026: Aston Martin, el más rápido en la jornada de pruebas

Antonelli: "Acepto la presión para asegurarme de que no me destruya como lo hizo en 2025"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Mónaco
Antonelli: "Acepto la presión para asegurarme de que no me destruya como lo hizo en 2025"

Los resultados oficiales del GP de Mónaco tras la sanción a Checo Pérez

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Mónaco
Los resultados oficiales del GP de Mónaco tras la sanción a Checo Pérez