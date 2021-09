Brawn apunta contra Sergio Pérez: "No fue el Piloto del Día"

Sergio Pérez se vio condenado a salir desde la parte trasera de la parrilla al caer en la Q1 del sábado de Zandvoort, donde falló la táctica de Red Bull de sacarlo demasiado tarde a pista. Además, partió desde el pitlane, ya que la escudería de las bebidas energéticas aprovechó para cambiar su motor e instalar piezas de especificaciones diferentes.

Desde allí, logró remontar hasta la octava posición, y se llevó el premio a 'Piloto del Día', galardón que conceden los aficionados con sus votos en la web oficial de la F1.

Precisamente en su columna después de cada gran premio en esa web, el director de la F1, Ross Brawn, se declaró en contra de esa decisión de los fans, y fue crítico con el mexicano mientras a su vez elogiaba la carrera de Fernando Alonso.

"Por una vez tengo que estar en desacuerdo con la afición en cuanto al 'Piloto del Día', ya que para mí fue Fernando en lugar de Sergio. Sergio tuvo que entrar en boxes y cayó a la parte trasera de la parrilla porque tenía un plano enorme en el neumático, volvió a cometer un gran error".

Brawn se refiere que al inicio de la carrera, Pérez fue incapaz de avanzar demasiadas posiciones, y se marcó un fuerte bloqueo intentando adelantar al Haas de Nikita Mazepin, lo que le hizo entrar en boxes y cambiar de táctica después de salir con neumáticos duros.

"Un gran premio consiste en cometer el menor número de errores, o ninguno, durante todo el fin de semana. Se podría decir que el equipo tuvo la culpa de caer en la Q1, pero no superar esa sesión con un coche como ese no es lo suficientemente bueno. No lo está poniendo todo junto en este momento. Fernando sí", continuó Brawn.

Por su parte, Alonso protagonizó la primera vuelta con dos adelantamientos pese a recibir tres toques, y luego logró alcanzar un buen ritmo para dar cuenta del Ferrari de Carlos Sainz.

"Fernando fue un viejo zorro astuto el domingo. Cuando Esteban Ocon dijo por la radio que era más rápido que Fernando, era porque su compañero de equipo estaba gestionando sus neumáticos como necesitaba en ese tramo de la carrera. En mi opinión, hizo una carrera perfecta. Y robar esa posición extra al final a Carlos fue brillante".

Pérez se llevó su tercer 'Piloto del día' de la temporada, el séptimo desde que se creó ese premio en 2016. Curiosamente Alonso ganó su único galardón en el GP de Hungría de este año, después de una genial defensa ante Lewis Hamilton.

Además de los dos pilotos de habla hispana, Brawn también se refirió a otro piloto que destacó en Zandvoort. Aprovechando la ausencia de Pérez en la Q3, Pierre Gasly se clasificó cuarto con AlphaTauri y aguantó en esa posición en carrera.

"Pierre está adquiriendo un club de fans cada vez mayor en la F1 y yo me consideraría miembro. Para él, recuperarse de un golpe tan difícil después de que Red Bull lo echara de su equipo oficial y ganar su primera carrera y rendir de manera tan consistente y fuerte como lo hace con un coche que no es tan bueno como el del equipo oficial es fantástico. Tiene un gran mérito".

Gasly aspiraba a ser elegido por Red Bull para acompañar a Max Verstappen en 2022, pero "Checo" Pérez ya fue renovado para continuar en la escudería el año que viene.

Galería: Las mejores fotos del Gran Premio de Países Bajos de F1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Desfile de pilotos 1 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 2 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Arrancada Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21 3 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Arrancada Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521 4 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Arrancada Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521, Fernando Alonso, Alpine A521 5 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Arrancada: Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21 6 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Arrancada: Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21 7 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21 8 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 9 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, en pits 10 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521, George Russell, Williams FW43B 11 / 46 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fans 12 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 13 / 46 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Christian Horner, Director de Red Bull Racing 14 / 46 Foto de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 15 / 46 Foto de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 16 / 46 Foto de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 17 / 46 Foto de: Red Bull Content Pool Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Esteban Ocon, Alpine A521, Fernando Alonso, Alpine A521, George Russell, Williams FW43B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, en la vuelta de formación 18 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 19 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, en pits 20 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 21 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 22 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B cruza la meta 23 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B saluda a los fans 24 / 46 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 25 / 46 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 26 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 27 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B celebra con el equipo en Parc Ferme 28 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B en Parc Ferme 29 / 46 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 30 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ganador de la carrera, Max Verstappen, el RB16B de Red Bull Racing saludando a sus fans 31 / 46 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images ganador de la carrera, Max Verstappen, el RB16B de Red Bull Racing saludando a sus fans 32 / 46 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, pit stop 33 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 34 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes 35 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 36 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 37 / 46 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 38 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 39 / 46 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 40 / 46 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 41 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 42 / 46 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Tijs Michiel Verwest, conocido como DJ Tiesto, agita la bandera a cuadros 43 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Tijs Michiel Verwest, conocido como Tiesto, realiza un set de DJ móvil después de la carrera 44 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 45 / 46 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, Masashi Yamamoto, director general de Honda Motorsport, y el equipo Red Bull celebran la victoria tras la carrera 46 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images