Mientras Andrea Kimi Antonelli deslumbra al mundo de la Fórmula 1 en su segunda temporada, su compañero de equipo, George Russell, se encuentra cada vez más presionado. Sin embargo, para el campeón del mundo, Jenson Button, la razón no radica en la falta de rendimiento del experimentado británico, sino en las características del actual Mercedes W17.

Button está convencido de que, si bien Russell continúa pilotando al más alto nivel, el coche de este año se adapta mucho mejor al estilo de conducción de Antonelli. "Siento algo por George", declaró el campeón del mundo de 2009 a Sky. "En años anteriores, tenía un coche que no era lo suficientemente bueno como para ser campeón del mundo, pero se ajustaba perfectamente a su estilo de conducción".

Eso es precisamente lo que cambió en 2026. "Ahora está en un coche que probablemente ganará el campeonato del mundo. Pero no se adapta del todo a su estilo de conducción".

Antonelli "nunca es lento"

Para Button, esta misma diferencia también explica la impresionante regularidad del joven Antonelli, de 19 años. Si bien el italiano ha cometido errores, su ritmo base es excepcional. "Simplemente nunca va lento", dijo Button.

Aunque Antonelli ha tenido salidas de pista y malas salidas esta temporada, "la velocidad siempre está ahí. En cada carrera, el ritmo ha estado presente en algún momento". Eso es precisamente lo que lo hace tan difícil para un compañero de equipo. "Es increíblemente difícil para el otro piloto".

Otra diferencia, según el propio Russell, radica en la gestión de los neumáticos. El piloto de Mercedes declaró recientemente que desgasta mucho más los neumáticos traseros que su compañero de equipo. Button sospecha que Antonelli está aprovechando deliberadamente la entrada en curva excepcionalmente cerrada de los Mercedes.

Promo App

Button establece una comparación con Fernando Alonso durante su etapa en Renault a mediados de la década de 2000. "En aquel entonces, Fernando tenía un coche con un agarre delantero altísimo", recuerda Button. Alonso conducía el coche de forma muy agresiva. "Provocaba subviraje intencionadamente para conservar los neumáticos traseros".

Aunque no puede asegurar si Antonelli sigue una estrategia similar hoy en día, añade: "Quizás Kimi esté haciendo exactamente eso".

El experto de Sky, Ralf Schumacher, también señala el clásico estilo de conducción en V, que también puede utilizarse para reducir la carga sobre los neumáticos traseros en coches con un eje delantero potente.

Russell está cada vez más presionado

Para Button, el componente psicológico se suma ahora a las diferencias en la técnica de conducción. Si bien Russell tuvo un buen comienzo de temporada e incluso sufrió algo de mala suerte al principio, "Su ritmo era realmente muy bueno al principio del año", afirma el británico.

Más de la F1 : Fórmula 1 F1 Power Rankings de Silverstone: Franco Colapinto brilla en el top 10

Antonelli, por otro lado, se benefició inicialmente en varias ocasiones de la mala suerte de su compañero de equipo. "Incluso tuve la sensación de que Kimi tuvo bastante suerte al principio." Pero, mientras tanto, se ha consolidado una tendencia clara. "Y así siguió. Cinco victorias seguidas, y ahora vuelve a ganar." Esto, inevitablemente, aumenta la presión sobre Russell.

"A los 19 años, simplemente te lanzas a por todas"

Button también ve una ventaja decisiva en la edad del sucesor de su compatriota. "Solo tiene 19 años", dice sobre Antonelli. A esa edad, uno suele afrontar la tarea con una actitud totalmente despreocupada. "Es prácticamente intrépido. Apenas ha conocido otra cosa en su vida aparte del automovilismo."

Eso es precisamente lo que le está ayudando ahora mismo. "Simplemente sale a la pista y disfruta. Parece increíblemente relajado." Sin embargo, Button no cree que este estado dure. "Estoy seguro de que en algún momento de esta temporada llegará el momento en que se dé cuenta de que realmente puede convertirse en campeón del mundo. A partir de ahí, empezarás a sentir la presión de verdad."