Capito explica la razón por la que renunció a Williams F1

En diciembre, Williams reveló que iba a separarse de su jefe de equipo, Jost Capito, y de FX Demaison, que mandaban en la escudería británica a nivel técnico. La noticia sorprendió a muchos, pero no al propio Capito quien afirmó que renunció debido, entre otras cosas, al número cada vez mayor de Grandes Premios en la Fórmula 1.

El recuento para la próxima temporada era de 24, pero la cancelación de la carrera en China deja 23. Aun así, es uno más que en 2022. Capito se hartó y entregó su contrato.

A la pregunta de si Capito ya se ha calmado, respondió riendo a AutoBild: "No ha habido tanto descanso. Hay que prepararse bastante cuando uno se jubila, esas solicitudes por ejemplo".

Muchos no vieron venir su marcha. Parecía que Capito estaba en su sitio. "Por supuesto, desde fuera no se tiene una buena visión de ello, pero siempre dije que quería dedicarme a esto durante dos, máximo tres años. Ahora hay tantas carreras que todo se ha vuelto bastante cansado y, de todos modos, se necesitan más de dos o tres años para devolver a un equipo a lo más alto".

Jost Capito, Director General de Williams Racing en la parrilla Photo by: Williams

Capito habló mucho con Williams sobre su futuro y pronto llegaron a la conclusión de que sería mejor cederle el testigo. Ya se sabe quién le sustituirá porque la escudería ha dado un golpe importante al apartar a James Vowles de Mercedes. El británico es en parte responsable del éxito de la marca alemana a partir de 2014.

Capito cree que Vowles es una elección excelente, aunque el antiguo estratega jefe de Mercedes no estaba en el panorama en el momento de la salida de Capito. "He trabajado estrechamente con James antes, así como con Mercedes y sus pilotos. Es increíblemente hábil. Me cae bien. Es una buena persona. Por supuesto, le felicité inmediatamente".

Williams desveló los nuevos colores del FW45 el pasado lunes. Vowles, sin embargo, no estaba presente. Su contratación comienza el 20 de febrero. Aún no se ha anunciado quién será el nuevo director técnico de Williams.