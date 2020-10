La F1 realizó "una búsqueda muy amplia" para reemplazar a Carey

La F1 anunció el mes pasado que Carey dejaría el cargo de CEO y presidente a finales de año, entregando las riendas al exdirector de la escudería Ferrari Stefano Domenicali.

Carey permanecerá en la F1 como presidente no ejecutivo, ayudando en la transición a Domenicali, que comenzará a ocupar su cargo oficialmente el próximo 1 de enero de 2021.

Hablando en el podcast de Beyond the Grid, Carey dijo que la F1 pasó por un extenso proceso para encontrar su reemplazo antes de elegir a Domenicali.

"Pasamos por una búsqueda muy amplia, analizando un rango completo de la A a la Z de candidatos", dijo Carey.

"Entré en esto como un forastero, y creo que hubo algún valor en entrar en la categoría así, porque sentí que necesitaba un cambio significativo y nuevas perspectivas, un conjunto diferente de perspectivas".

"Para dar un paso adelante, lo que sentíamos que era necesario, queríamos a alguien que pudiera mantener el impulso y seguir construyendo sobre lo que creemos que hemos puesto en marcha para hacer crecer el deporte".

"Una de las cosas importantes que Stefano aporta es un profundo conocimiento no sólo del deporte y de la competición en marcha, sino de los protagonistas, y por lo tanto creo que puede dar el primer paso en términos de llevar las cosas hacia adelante".

Domenicali pasó más de 20 años con Ferrari, sirviendo como jefe de equipo de F1 entre 2008 y 2014. Más tarde pasó a desempeñar funciones en Audi y Lamborghini, además de ser el presidente de la comisión de monoplazas de la FIA.

El nombramiento de Domenicali ha sido muy elogiado en todo el paddock, y Carey comentó lo que muchos creen: que su personalidad le convierte en el candidato ideal para el papel.

"Stefano aporta una personalidad única, alguien que tiene un gran respeto", dijo Carey. "A veces siento que en este papel estás sentado en el ojo de una tormenta, con muchos compañeros dando vueltas. Creo que aporta un equilibrio, y una personalidad equilibrada para navegar a través de lo que a veces puede ser una situación muy ruidosa".

"Creo que la combinación de conocimientos y experiencia únicos con una personalidad que puede navegar a través de las diversas dinámicas que existen lo hacen ideal para esto".

El jefe del equipo de Mercedes, Toto Wolff, reveló que mantuvo algunas conversaciones iniciales con la F1 sobre la posibilidad de tomar el relevo de Carey, pero al final "nunca llegaron a ninguna parte" ante la oposición de los equipos rivales.

Carey negó que la F1 considerara a Wolff para el cargo, diciendo que la única oferta que se hizo fue a Domenicali.

"No voy a entrar en lo que hablamos o consideramos", dijo Carey. "Pasamos por una búsqueda de mirar varias personas en todo el panorama. Realmente no voy a comentar y no creo que sea apropiado comentar nada sobre quiénes consideramos. Sólo hicimos una oferta, y esa oferta fue a Stefano, y estamos encantados de tenerlo en el puesto".

