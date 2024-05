Pérez, molesto: "Hacemos entrevistas en vez de hablar con los ingenieros"

La Fórmula 1 estrenó en la temporada 2024 un nuevo formato para sus fines de semana de carreras sprint, fuertemente modificado respecto a lo que ocurría el año pasado.

Tal como fue puesto en práctica hace dos semanas en el Gran Premio de China y se repite ahora en Miami, el día viernes se utilizó para la única práctica libre de entrenamientos y luego se llevó a cabo la sesión de clasificación sprint.

El sábado, la actividad en pista arrancó con la carrera sprint y luego seguirá –unas tres horas y media después- con la clasificación que determinará la parrilla de salida para la competencia principal del domingo.

Sin embargo, en el medio entre una sesión y la otra, los pilotos debieron atender a los medios de televisión presentes en el circuito, mientras que los tres primeros además tuvieron que asistir a la conferencia de prensa oficial.

"Checo" Pérez se mostró en desacuerdo con esa organización para los fines de semana de carrera sprint porque saca tiempo a los pilotos para trabajar con sus equipos de cara a la clasificación, que puede definir mucho de lo que ocurra el domingo.

"Realmente no me gusta este formato para los pilotos", dijo el piloto mexicano en diálogo con Sky Sports F1 de Gran Bretaña.

"Estamos a punto de clasificar y estamos haciendo entrevistas, pero tenemos que trabajar con los ingenieros (en su lugar) ", se quejó.

Pérez agregó que piensa plantear el tema para buscar cambios con los jefes del campeonato.

"Creo que (el formato) necesita un poco de trabajo para que sea un poco mejor. Trabajaremos juntos con la Fórmula 1 para encontrar un programa mejor en general", finalizó.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Luego en la conferencia de prensa, Pérez explicó cómo fue la maniobra en la primera curva donde perdió el tercer lugar con Daniel Ricciardo al intentar un adelantamiento con Charles Leclerc.

"Perdí un puesto con Daniel en la salida, básicamente intentando adelantar a Charles, pero creo que todos frenamos muy tarde, y me fui largo en la curva 1. Terminé bloqueando. Así que perdí la posición con Daniel, casi pierdo otra posición con Carlos (Sainz). Y justo después del Safety Car, en cuanto pude usar el DRS, conseguí pasar a Daniel".

"Pero entonces ya estaba, creo, a tres segundos de Charles. Teniendo en cuenta lo corta que es la carrera, no había nada que hacer. Lo intenté algunas veces. Me estaba acercando. Pero una vez que me encontré a alrededor de 1s8 o algo así, era bastante difícil conseguir acercarse un poco más cerca. Así que, por desgracia, la carrera fue demasiado corta. Creo que en estas carreras sprint, si tienes el Safety Car, entonces es realmente difícil hacer algo más".

Información adicional por Oleg Karpov