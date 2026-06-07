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Fórmula 1 GP de Mónaco

La dura sanción a Checo Pérez en Mónaco por obtener una ventaja "muy significativa"

Sergio Pérez fue sancionado por los comisarios deportivos del Gran Premio de Mónaco de F1.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

Los comisarios del Gran Premio de Mónaco sancionaron a Sergio Pérez con un drive through por ubicarse incorrectamente en la grilla de partida de la carrera, una infracción que consideraron le otorgó una ventaja significativa en un circuito como el del Principado.

De acuerdo con el documento emitido por los oficiales, el piloto del Cadillac Formula 1 Team debía iniciar desde la 18ª posición, pero se colocó en el 16º cajón de la parrilla, ocupando el espacio que había quedado vacante luego de que el coche Nº 5 de Gabriel Bortoleto partiera desde el pit lane por una falla en su Audi.

Esto permitió al piloto mexicano avanzar al 14° puesto en el inicio de la carrera, detrás del argentino Franco Colapinto.

Tras analizar los datos del sistema de posicionamiento, las imágenes de video y la cámara a bordo del monoplaza, los comisarios concluyeron que Pérez incumplió el artículo B5.11.1 del Reglamento de la Fórmula 1, por lo que le impusieron una penalización de drive through.

Sergio Pérez, Cadillac MAC-26

Sergio Pérez, Cadillac MAC-26

Photo by: Erik Junius

En la explicación de la decisión, los comisarios destacaron que comenzar dos lugares por delante representa una ventaja "muy significativa" en un circuito como Mónaco, donde las oportunidades de adelantamiento son extremadamente limitadas.

Por ese motivo, consideraron que la sanción debía reflejar esa circunstancia y diferenciarse de otros casos de falsas largadas o posiciones incorrectas en la parrilla ocurridos en otros trazados, donde el beneficio obtenido podría no ser tan importante.

Luego de la sanción a Pérez, el día de Cadillac en su primera vez en el Gran Premio de Mónaco empeoró cuando Valtteri Bottas abandonó la carrera con problemas en los frenos, una falla recurrente para el equipo este fin de semana.

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